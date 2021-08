TX : Le réseau ReSurf de 20 minutes réunit plus de 1,5 million de fans et d'abonné(e)s

Zurich, le 26 août 2021 - Avec les Verticals ReSurf, la division publicitaire de 20 minutes consacrée aux réseaux sociaux, tSocial, rallonge la durée de vie de contenus déjà publiés par 20 minutes et les médias de Tamedia. Les articles et vidéos existants sont traités par thème et présentés sur les plateformes à un nouveau public. Parmi les Verticals ReSurf figurent plus de 50 pages Facebook et comptes Instagram dans tous les domaines et centres d'intérêt possibles comme le design intérieur, la technique et les gadgets, les animaux, la maternité ou encore l'actualité locale. Les Verticals, qui fournissent des contenus actuels et divertissants sur les villes de Zurich, Berne, Lausanne et Genève, sont particulièrement intéressants, car ces informations régionales attirent de grandes communautés.



En plus de l'activité propre de ReSurf, c'est avant tout celle des utilisatrices et utilisateurs qui conduit au succès des pages et des comptes. Le taux d'engagement des utilisatrices et utilisateurs des réseaux sociaux joue un rôle central dans l'acquisition de nouveaux fans et abonné(e)s et, par conséquent, dans le développement du réseau. Le suivi et des posts réguliers de contenus intéressants incitent les utilisatrices et utilisateurs à réagir aux contributions. Grâce aux fonctions «J'aime», «Partager» et «Commenter», l'article gagne aussi en visibilité en dehors du réseau.



Eloy Martinez, directeur de la division publicitaire consacrée aux réseaux sociaux chez 20 minutes: «La thèse de base, sur laquelle repose tSocial et selon laquelle les marques mais aussi les thèmes sur Facebook et Instagram incitent à l'interaction et génèrent donc une grande portée, s'est clairement confirmée. Ce principe s'applique aussi aux contenus payants.»



L'ensemble combiné de marques médias offre aux clients sur les réseaux sociaux une réalisation de contenus intentionnelle sous forme de divers paquets publicitaires. Grâce au message efficace ciblé vers les communautés intéressées, les annonceurs peuvent profiter avec ce réseau de la visibilité hebdomadaire auprès de 5 millions de personnes fournie par tSocial.