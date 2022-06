TX : Miriam Meckel devient membre du conseil d'administration de Tamedia

Zurich, le 7 juin 2022 - Miriam Meckel entre au conseil d'administration de Tamedia. Depuis 2005, elle est professeure de communication d'entreprise à l'université de Saint-Gall. Elle est également cofondatrice et CEO de l'entreprise « ada Learning », une plateforme d'apprentissage qui, au niveau européen, mène les organisations sur la voie d'un avenir numérique durable grâce à des offres de croissance individuelle et collective. Auparavant, elle était rédactrice en chef et éditrice de WirtschaftsWoche au sein du Handelsblatt Media Group.

Pendant plusieurs années, Miriam Meckel a été Faculty Associate au Berkman Klein Center for Internet & Society et Visiting Professor à la Singapore Management University. De 2006 à 2007, elle a présenté l'émission économique « Miriam Meckel - Standpunkte » sur la chaîne d'information allemande n-tv. Avant cela, elle a été secrétaire d'État auprès du ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, d'abord comme porte-parole du gouvernement, puis comme secrétaire d'État à l'Europe, aux affaires internationales et aux médias. En 2013, Miriam Meckel a échangé sa place pendant une semaine avec celle de Res Strehle à la rédaction en chef du Tages-Anzeiger, dans le cadre du format #Sesseltausch. Elle est lauréate du prix de rhétorique Cicero dans la catégorie sciences, publication d'ouvrages, articles de presse et contributions à des revues scientifiques.

Le conseil d'administration et la direction de Tamedia adressent à Pierre Lamunière leurs chaleureux remerciements pour un partenariat précurseur et inspirant avec Edipresse et pour sa contribution importante et engagée en faveur du développement de Tamedia. Ils souhaitent également plein succès à Miriam Meckel à son nouveau poste.