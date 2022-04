TX : «Pénard Le Samedi!» – 20 minutes lance une émission d'infotainment

Lausanne, 22 avril 2022 - 20 minutes lance sur son site internet et son application sa nouvelle émission hebdomadaire «Pénard Le Samedi» (abrégé PLS) présentée par FORMA et coproduite entre 20 minutes et Mediaprofil. Ce talk show d'une trentaine de minutes permettra aux utilisateurs de découvrir des personnalités comme on le voit rarement dans une ambiance mêlant humour et bienveillance. Le tout dans un décor convivial invitant à la détente. Pour cette première, c'est l'influenceuse suisse Lanabante qui a accepté de se prêter au jeu. Le présentateur vedette de TF1 Denis Brogniart y fera une apparition amicale. Priscilla Formaz, 30 ans, est bien connue des Romands en tant que chroniqueuse aux Dicodeurs sur la Première de la RTS mais également en tant que complices des deux Vincent dans l'émission 52 minutes. Dans son rôle actuel de créatrice de contenus dans l'équipe social media de 20 minutes, elle a acquis une vision panoramique des activités éditoriales de 20 minutes. Philippe Favre, rédacteur en chef de 20 minutes: «Je suis très heureux de lancer cette nouvelle émission avec un talent à l'interne pour porter ce nouveau projet éditorial. L'enthousiasme, l'énergie et le savoir-faire de Priscilla Formaz seront autant d'atouts dans la réussite de cette émission.» FORMA, «Je suis très fière de pouvoir participer à ce projet dans un rôle complètement nouveau pour moi et je me réjouis d'échanger avec les invités des moments qui s'annoncent riches en émotion.»

