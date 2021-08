TX : Ringier, la Mobilière et General Atlantic créent une joint-venture dans le domaine des places de marché numériques

La fusion des places de marché en ligne de TX Markets et de Scout24 Suisse donne naissance à un groupe leader en Suisse dans les domaines de l'immobilier, des véhicules, des services financiers et des places de marché générales. Cette joint-venture sera l'une des plus grandes entreprises numériques de Suisse. Toutes les parties concernées détiennent des participations minoritaires dans la joint-venture. Le groupe d'entreprises indépendant a pour objectif à moyen terme d'entrer en Bourse.

Zurich, le 31 août 2021: TX Group apporte ses plateformes Ricardo, tutti.ch, Homegate et Car For You à la nouvelle joint-venture. Ringier et la Mobilière y participent en apportant le groupe Scout24 Suisse, qui exploite les plateformes ImmoScout24, AutoScout24, MotoScout24, FinanceScout24 et anibis.ch. Le quatrième actionnaire sera l'investisseur de croissance international General Atlantic, qui offre au groupe de nombreuses années d'expérience dans le domaine des places de marché numériques à l'échelle mondiale.

Le conseil d'administration de la nouvelle entreprise indépendante sera présidé par Lothar Lanz. Cet expert chevronné de la finance et du numérique est actuellement président du conseil de surveillance de Home24 SE, vice-président du conseil de surveillance de TAG Immobilien AG et membre du conseil de surveillance de Dermapharm SE. Il a également été membre du conseil de surveillance de Zalando SE (président) et d'Axel Springer SE, entre autres. Auparavant, il a été directeur financier de ProSiebenSat.1 Media SE pendant de nombreuses années.

Le conseil d'administration comptera également Joern Nikolay, Olivier Rihs, Michèle Rodoni, Pietro Supino et Marc Walder parmi ses membres.

Le CEO de la joint-venture sera Gilles Despas, actuellement CEO du groupe Scout24 Suisse. Il était auparavant Chief Digital Officer et Group Chief Marketing Officer de Thomas Cook à Londres, ainsi que Managing Director et CEO d'Ebookers et de HolidayCheck.

Les places de marché de TX Group, de Ringier et de la Mobilière ont connu une forte croissance ces dernières années, tant en termes de nombre d'utilisateurs que d'offres. Pourtant, ces plateformes évoluent dans un environnement extrêmement difficile. L'augmentation constante des exigences des clients ainsi que la concurrence internationale - des plateformes d'envergure mondiale aux start-up disruptives à croissance rapide - en font un marché particulièrement dynamique.

Ce regroupement des forces pour former l'une des plus grandes entreprises numériques de Suisse permet de créer une offre compétitive et de faire ainsi figure de pionnier sur le marché suisse.

La nouvelle joint-venture combinera l'expertise des équipes existantes et des talents du numérique pour favoriser le développement de produits et de services numériques innovants. Cela permettra de répondre encore plus précisément aux demandes croissantes de la clientèle, des utilisateurs et des utilisatrices. En parallèle, la joint-venture apportera une contribution significative à la poursuite de la numérisation en Suisse.

Pietro Supino, président et éditeur de TX Group: «Notre partenariat avec General Atlantic, la Mobilière et Ringier est le fruit d'un long processus. Il s'agit d'un grand pas pour toutes les parties concernées, qui montre une perspective numérique pour la Suisse dans un environnement concurrentiel de plus en plus international. Nous sommes convaincus que la fusion renforcera le succès de nos places de marché et pérennisera leur croissance. La condition préalable décisive pour y parvenir est d'accroître la pertinence de nos plateformes pour nos utilisatrices et utilisateurs. De cette façon, nous pouvons immédiatement offrir à nos clients commerciaux une plus grande efficacité. Ensemble, nous pouvons accroître les investissements dans le développement de produits et notre attrait en tant qu'employeur.»

Marc Walder, CEO de Ringier: «Ringier, TX Group et la Mobilière ont réussi à fusionner leurs plateformes leaders dans les domaines de l'immobilier, des véhicules, des services financiers et des petites annonces. Avec General Atlantic, nous comptons dans nos rangs un investisseur de renommée mondiale, performant et doté d'une solide expérience dans le domaine des places de marché numériques. Cela donne naissance à une entreprise au positionnement unique en Suisse. Avec ce groupe, nous allons développer de manière significative l'orientation client dans tous les secteurs d'activité. Grâce à des investissements ciblés dans des produits et services innovants, nous répondrons encore mieux aux exigences de notre clientèle et de nos utilisateurs et utilisatrices. Cette vision commune anime tous les actionnaires impliqués.»

Michèle Rodoni, CEO de la Mobilière: «En tant que société d'assurances suisse de premier plan, nous cherchons des solutions permettant d'établir un juste équilibre à long terme entre les univers d'offres numériques en pleine expansion et notre présence de longue date à l'échelon local via nos agences générales indépendantes. Grâce à notre prise de participation dans Scout24 Suisse il y a cinq ans, nous avons acquis des connaissances importantes pour la mise en place et le développement de nos propres offres axées sur l'habitat et les PME. C'est pourquoi il est parfaitement logique que nous participions à la création de l'une des plus grandes places de marché numériques suisses.»

Joern Nikolay, Managing Director et responsable Allemagne de General Atlantic: «Nous sommes fiers de pouvoir contribuer, avec nos nouveaux partenaires, à la création de l'une des plus grandes entreprises numériques de Suisse. En tant qu'investisseur de croissance international, nous apportons à ce partenariat une solide expertise dans le développement stratégique de modèles commerciaux numériques, en particulier dans le secteur des petites annonces en ligne. Nous sommes heureux de pouvoir accompagner le projet dans cette phase de croissance passionnante.»

TX Group SA détient 31% de la nouvelle joint-venture, Ringier SA et la Mobilière 29,5% chacun et l'investisseur de croissance General Atlantic 10%. Les quatre actionnaires détiennent chacun 25% des droits de vote.

