TX : Un documentaire de 20 Minuten sur l'excision nominé par les Journées de Soleure

Zurich, le 14 décembre 2021 - Avec «Do you remember me?», 20 Minuten réalise pour la première fois un documentaire long métrage nominé pour le nouveau prix «Opera Prima», qui récompense les premières œuvres à l'occasion des Journées de Soleure. «Do you remember me?» a également été sélectionné pour les Impact Days du Festival du film et forum international sur les droits humains FIFDH de Genève, ainsi que par le Berlin Indie Film Festival dans la catégorie Best Documentary. Ce film sera projeté sur les écrans en mars 2022.



«Ces nominations vont au-delà de toutes nos espérances, et elles nous apportent une immense joie», déclare Désirée Pomper, coproductrice et rédactrice en chef adjointe chez 20 Minuten. Celle-ci a travaillé pendant deux ans sur ce documentaire international avec Helena Müller et Murat Temel, productrice et producteur vidéo.



La protagoniste de «Do you remember me?» est une jeune femme de Zurich, Sara Aduse, qui a été excisée en Éthiopie à l'âge de 7 ans. Vingt ans après cette expérience traumatisante, Sara décide d'aller retrouver celle qui a pratiqué cette opération sur elle afin de la confronter à des questions existentielles. Lors de son voyage, Sara découvre que malgré l'interdiction officielle, l'excision continue à être pratiquée en Éthiopie, et elle devient une militante active de la lutte contre cette pratique. Le film donne la parole à Sara, mais également à des femmes et à des hommes experts en droits humains, qui replacent l'excision dans son contexte culturel, historique et politique.



Ce documentaire, dans lequel cinq langues sont parlées (suisse-allemand, anglais, harari, amharique et oromo), a été sous-titré en allemand, en anglais, en français et en italien. Lors du processus de création, les réalisateurs ont reçu un soutien précieux de la part de Christian Frei, producteur et réalisateur nominé pour les Oscars («War Photographer», 2001). La musique du film a été composée par le Zurichois Marcel Vaid, lauréat de nombreux prix et président de l'Association professionnelle des compositeurs de médias suisses (SMECA).



En raison de son caractère éducatif, ce film est officiellement soutenu par l'Unicef, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, et est recommandé par l'organisation humanitaire Menschen für Menschen, qui apporte de l'aide à l'auto-assistance en Éthiopie. «Même si la mutilation des parties génitales des femmes est interdite dans la plupart des pays à l'heure actuelle, les normes sociales et les traditions séculaires sont souvent plus fortes que la peur d'une condamnation. Le but principal est de changer les perceptions. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants aux cinéastes de s'être consacrés à ce sujet sensible», déclare Jürg Keim, porte-parole de l'UNICEF Suisse et Liechtenstein. On compte 200 millions de femmes et de jeunes filles excisées dans le monde. Rien qu'en Suisse, 15 000 femmes et jeunes filles sont concernées ou menacées.



«Certains seront peut-être surpris que 20 Minuten investisse dans un documentaire consacré à l'excision», déclare le rédacteur en chef Gaudenz Looser. «Mais le message de Sara est si fort que nous avons décidé de raconter son histoire de la manière la plus complète possible. Le film «Do you remember me?» s'inscrit dans la stratégie de 20 Minuten qui consiste à rendre accessible à l'ensemble de la société un travail journalistique de grande qualité traitant de sujets sociaux importants.»



Marcel Kohler, Directeur de 20 Minuten, ajoute: «Le fait que 20 Minuten s'aventure sur un terrain nouveau avec un documentaire est une preuve de son courage entrepreneurial. Ce premier long métrage a été nominé par plusieurs festivals de cinéma de renom, ce qui atteste de la qualité de la création journalistique de 20 Minuten. Je suis heureux que ces investissements anticycliques dans le journalisme s'avèrent payants, et je suis très fier de toute l'équipe.»



Le film en quelques données

«Do you remember me?», 2021, 81', Allemand, Anglais, Français, Italien

Production: Désirée Pomper et Helena Müller/20 Minuten

Scénario et réalisation: Désirée Pomper et Helena Müller

Caméra: Helena Müller et Murat Temel

Montage: Helena Müller et Murat Temel

Musique: Marcel Vaid

Distribution: Movie Biz



Journées de Soleure

Les 57e Journées de Soleure auront lieu du 19 au 26 janvier 2022. Le cœur du programme est le «Panorama Suisse», qui présente un tour d'horizon du cinéma suisse. Le festival présente des productions récentes de toute nature et de toute longueur. Son programme reflète la diversité de la création cinématographique dans notre pays. www.solothurnerfilmtage.ch