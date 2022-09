TX : élargit son investissement de série A dans la fintech numérique de conseil financier Selma Finance

Zurich le 1er septembre 2022 - Selma Finance AG ("Selma Finance"), la fintech qui connaît la croissance la plus rapide en Suisse dans le domaine du conseil financier abordable et de haute qualité, a ajouté 7 millions de CHF à son tour de financement de série A, mené par TX Ventures, la branche VC de l'entreprise de médias suisse TX Group. Avec la conclusion de ce deal supplémentaire, Selma Finance a levé 10 millions de CHF dans son tour de financement de série A. Sparrow Ventures, la branche VC du Groupe Migros, a réitéré sa participation lors de ce tour de financement, tout comme certains partenaires importants de sociétés de capital-risque établies et des investisseurs existants depuis les débuts de Selma Finance. Depuis le dernier tour de financement, Selma Finance a triplé le nombre de ses clientes et clients dans toute la Suisse, qui investissent des sommes allant de CHF 2000 à des montants à sept positions, et a plus que doublé son équipe.

La vision de Selma Finance est de donner à toutes les personnes résidant en Suisse l'accès à des conseils financiers personnalisés et de leur permettre de gérer convenablement leurs finances en vue de la retraite, quel que soit leur âge. Ces nouveaux moyens financiers permettront à Selma Finance de localiser ses services en Suisse romande et de développer son offre de produits. Ainsi, Selma Finance prévoit d'offrir non seulement des conseils financiers automatisés, mais aussi l'accès à une planification financière élaborée par des expertes et experts, y compris des options supplémentaires pour créer des portefeuilles personnalisés en fonction des préférences personnelles.

Les clientes et clients apprécient les applications web et mobiles conviviales de l'entreprise ainsi que la plateforme financière d'entrée de gamme. Le produit inspire confiance grâce à un suivi individuel - que ce soit par le "robot Selma", qui crée des plans d'investissement sur mesure à l'aide d'algorithmes, ou par l'équipe d'assistance qui conseille les clients en fonction de leur situation financière et du niveau de risque approprié.

Patrik Schär, cofondateur et président du conseil d'administration de Selma Finance: "Nous sommes très fiers des succès de Selma et de la confiance que nous accordent nos clients et nos partenaires dans un contexte de marché difficile. Aujourd'hui, nos clients apprécient particulièrement notre combinaison unique de services numériques et de conseils concrets. Nous sommes impatients de poursuivre notre success story, car les investisseurs croient en notre business case et nous soutiennent, car ils comprennent l'importance de notre produit et la force de notre équipe".

Krzysztof Bialkowski, directeur des investissements de TX Ventures: "Nous sommes fiers de pouvoir continuer à soutenir Selma et sa solide équipe grâce à notre expertise dans les domaines du marketing, de la technologie et de la cybersécurité. L'avantage concurrentiel évident de Selma, qui consiste à rendre le conseil financier simple, convivial et accessible, permet à l'entreprise de prospérer même dans le contexte économique difficile actuel. Une croissance impressionnante et plus de 10'000 clients satisfaits en sont la preuve évidente".

Yan Waldmeyer, Senior Investment Manager Sparrow Ventures:

"Selma Finance a montré une formidable croissance depuis le premier investissement de Sparrow Ventures il y a 18 mois. Il a donc été facile de décider de soutenir l'équipe avec un nouvel apport pour rendre les services d'investissement numériques accessibles aux habitantes et habitants de Suisse. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat et de franchir les prochaines étapes".