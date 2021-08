TX : enregistre un accroissement organique de son chiffre d'affaires de 8 pour cent et clôture le premier semestre 2021 sur un résultat opérationnel (EBIT b. PPA) de 48.2 millions de francs

EQS Group-Ad-hoc: TX Group / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

TX Group enregistre un accroissement organique de son chiffre d'affaires de 8 pour cent et clôture le premier semestre 2021 sur un résultat opérationnel (EBIT b. PPA) de 48.2 millions de francs



31.08.2021 / 06:31 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

«Tamedia et 20 Minuten ont convaincu par une performance journalistique solide, confirmée dans le monitoring annuel de la qualité et qui revêt une grande importance sociétale, en particulier dans le contexte actuel. Nos places de marché et plateformes d'annonces ont également affiché une bonne performance au premier semestre 2021. Jobcloud a profité de la détente sur le marché du travail, Ricardo et Tutti, de l'intérêt persistant pour les questions liées au développement durable. La situation sur le marché de la publicité et du placement est en revanche restée tendue. Une reprise a été constatée dans la publicité télévisée et au niveau des annonces dans la version papier des médias payants avec l'assouplissement des restrictions liées au coronavirus au deuxième trimestre. Toutes les entreprises - TX Markets, Goldbach, 20 Minuten et Tamedia - ont présenté un résultat corrigé positif. La marge a progressé à plus de 10 pour cent. Je suis confiant par rapport aux perspectives pour le deuxième semestre 2021». Pietro Supino, président et éditeur de TX Group



Principaux résultats pour le premier semestre 2021 TX Group a nettement amélioré son résultat au premier semestre par rapport à la même période de l'exercice précédent. La reprise économique, la croissance des offres numériques et une gestion particulièrement stricte des coûts ont été déterminantes. Il est particulièrement satisfaisant de voir que toutes les entreprises - TX Markets, Goldbach, 20 Minuten et Tamedia - ont contribué au résultat opérationnel normalisé positif (EBIT adj.). Chiffre d'affaires: le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 22.2 millions de francs à 453.3 millions de francs (+5.1 pour cent). Hors prise en compte des unités vendues (croissance organique), le produit d'exploitation a progressé de 8 pour cent.



Résultat opérationnel avant effets de regroupement d'entreprises (EBIT b. PPA): L'EBIT (b. PPA) a augmenté de 35.8 millions de francs à 48.2 millions de francs et a ainsi quadruplé par rapport à l'exercice précédent, fortement marqué par le coronavirus. La marge EBIT (avant PPA) était de 10.6 pour cent (exercice précédent: 2.9 pour cent).



Résultat net (EAT): l'EAT a fortement augmenté de -109.4 millions de francs à 21.2 millions de francs; un résultat financier de 11.7 millions de francs a été enregistré en comparaison de l'exercice précédent et aucune dépréciation n'a été opérée.



Free Cash Flow (FCF b. M&A): le cash flow opérationnel après déduction de l'activité d'investissement en immobilisations corporelles et incorporelles a progressé à 49.3 millions de francs et s'est nettement amélioré par rapport à l'exercice précédent (année précédente: -0.0 million de francs).



Liquidité nette: la liquidité nette s'élève à 194.2 millions de francs et a progressé de 73.3 pour cent par rapport à l'exercice précédent. Les principaux facteurs de cette évolution sont le cash-flow opérationnel accru, la renonciation des actionnaires de TX Group aux dividendes ainsi que la distribution de bénéfices réduite aux actionnaires minoritaires.



Principaux chiffres d'affaires: nette reprise des chiffres d'affaires publicitaires (+16.1 millions de francs ou +17.2 pour cent) et des chiffres d'affaires de la commercialisation et du placement (+9.0 millions de francs ou +34.2 pour cent); le chiffre d'affaires de Classifieds & Services, y compris les petites annonces dans les médias imprimés (-1.3 million de francs ou -0.9 pour cent) aurait progressé de 4.8 pour cent sans les changements du périmètre de consolidation; le chiffre d'affaires des abonnements et des ventes individuelles (121.3 millions de francs) est resté stable.





Chiffres clés 2021-6 en mio. CHF 2020-6 en mio. CHF Changement4 en pour cent TX Group Revenus 453.3 431.2 5.1 Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) 72.5 34.1 112.3 Marge en %1 16.0 7.9 8.1p Résultat opérationnel avant effets de regroupement d'entreprises (EBIT b. PPA) 48.2 12.3 290.4 Marge en %1 10.6 2.9 7.8p Résultat opérationnel (EBIT) 15.4 -107.5 n.a. Marge en %1 3.4 -24.9 28.3p Résultat opérationnel (EBIT adj.) 47.2 11.3 318.6 Marge en %1 10.4 2.6 7.8p Résultat (EAT) 21.2 -109.4 n.a. part des actionnaires de TX Group 9.0 -116.5 n.a. Cash flow opérationnel 61.1 15.4 296.7 Cash flow après investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (FCF b. M&A) 49.3 -0.0 n.a. Total du bilan 2 776.9 2 613.4 6.3 Taux de fonds propres (en pour cent)2 74.7 73.6 1.1p TX Markets Revenus 108.4 100.8 7.6 dont intersegment 0.2 0.8 -75.2 EBIT (adj.) 43.4 35.8 21.4 Marge en %1 40.1 35.5 4.6p Goldbach Revenus 74.0 61.1 21.3 dont intersegment 24.5 21.0 16.3 EBIT (adj.) 9.4 -3.3 n.a. Marge en %1 12.8 -5.4 n.a. 20 Minuten Revenus 51.0 39.8 28.1 dont intersegment 3.6 2.4 53.0 EBIT (adj.) 1.4 -7.0 n.a. Marge en %1 2.6 -17.6 n.a. Tamedia Revenus 222.4 224.7 -11.1 dont intersegment 7.7 10.8 -28.5 EBIT (adj.) 7.5 -5.4 n.a. Marge en %1 3.4 -2.4 n.a. Group & Ventures Revenus 88.6 102.3 -13.4 dont intersegment 55.2 62.6 -11.9 EBIT (adj.) -9.0 -4.6 n.a. Marge en %1 -10.2 -4.5 -5.7 Effectif des collaborateurs (ETP)3 3 667 3 640 0.7 1 En pour cent de revenus

2 Fonds propres par rapport au total du bilan 3 Effectif moyen des collaborateurs, hors collaborateurs des sociétés associées / coentreprises 4 Pour les changements de variables comparatives de signes différents, aucune indication n'est donnée (n.a.). La variation des valeurs relatives (par exemple, les marges) est exprimée en points de pourcentage (p). Indicateurs de performance alternatifs TX Group utilise les indicateurs de performance alternatifs suivants: résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA)

Résultat opérationnel avant effets de regroupement d'entreprises (EBIT b. PPA)

Compte de résultat consolidé normalisé

Cash-flow après investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (FCF b. M&A) Des informations détaillées sur la composition des indicateurs de performance alternatifs sont disponibles sous https://tx.group/fr/relations-investisseurs/indicateurs-de-performance-alternatifs. Restatement Dès le 1er janvier 2021, l'affectation de certaines transactions à des catégories de chiffre d'affaires a été adaptée dans le but d'harmoniser le reporting externe avec la présentation utilisée dans la gestion interne. L'exercice précédent a été adapté en conséquence. Le restatement des informations sur le chiffre d'affaires 2020 implique uniquement un transfert à l'intérieur des catégories de chiffre d'affaires et n'a donc aucune conséquence supplémentaire sur le compte de résultat consolidé ou sur d'autres éléments du reporting financier. À l'occasion de la clôture semestrielle 2021, le tableau de financement consolidé est calculé et publié pour la première fois avec la méthodeindirecte. La norme comptable emploie de préférence la méthode indirecte (IAS 7.19). Les informations de l'exercice précédent ont été adaptées en conséquence. TX Markets: JobCloud a profité de la reprise sur le marché de l'emploi; Ricardo a poursuivi sa progression TX Markets a augmenté son chiffre d'affaires de pas moins de 7.5 pour cent à 108.4 millions de francs par rapport à l'exercice précédent. La reprise sur le marché suisse de l'emploi ainsi que l'évolution positive ininterrompue dans le domaine «Secondhand and Circular Economy» ont notamment contribué à cette évolution. Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) est ressorti à 47.0 millions de francs (exercice précédent: 38.8 millions de francs). La marge EBITDA a progressé de 38.5 pour cent l'exercice précédent, à 43.4 pour cent. Aussi le résultat opérationnel avant effets de regroupement d'entreprises (EBIT b. PPA) a-t-il progressé en conséquence à 43.4 millions de francs (exercice précédent: 35.8 millions de francs). De façon générale, l'ensemble de l'écosystème de plateformes de TX Markets s'est montré extrêmement résilient. L'évolution positive se traduit par un accroissement de valeur; les plateformes numériques sont généralement évaluées à l'aide des multiples de chiffre d'affaires ou EBITDA. Goldbach: reprise de la publicité télévisée et imprimée au deuxième trimestre; la publicité extérieure et les médias pendulaires ont continué à souffrir des restrictions liées au coronavirus Le marché publicitaire, surtout celui des médias pendulaires et de la publicité extérieure, a souffert des restrictions persistantes liées au coronavirus, même au premier semestre 2021. La reprise a cependant débuté à la fin du premier semestre. La publicité télévisée ainsi que la publicité imprimée dans les médias payants en ont particulièrement profité. Dans ce contexte difficile, Goldbach a amélioré le chiffre d'affaires de 21.3 pour cent à 74.0 millions de francs par rapport à l'exercice précédent. Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) a augmenté à 14.5 millions de francs (exercice précédent: -0.1 million de francs). La marge EBITDA est ressortie à 19.6 pour cent (exercice précédent: -0.2 pour cent). Le résultat opérationnel avant effets de regroupement d'entreprises (EBIT b. PPA) a augmenté à 10.2 millions de francs (exercice précédent: -3.3 millions de francs). Outre les dépréciations résultant des fusions d'entreprises, les fonds pour cas de rigueur obtenus pour Neo Advertising SA ont été normalisés chez Goldbach au premier semestre 2021. Le résultat opérationnel normalisé (EBIT adj.) a atteint 9.4 millions de francs (exercice précédent: -3.3 millions de francs). 20 Minuten: la bonne performance numérique de 20 Minuten a plus que compensé la baisse des revenus des journaux imprimés La bonne performance numérique de 20 Minuten au cours du premier semestre a plus que compensé la baisse des revenus des journaux imprimés. Les journaux pendulaires imprimés ont souffert de l'obligation persistante de télétravail et de la réduction du nombre de journaux emportés de ce fait (taux d'exemplaires emportés), qui a baissé de 5 pour cent par rapport à l'exercice précédent. En comparaison avec la période encore plus difficile de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires de 20 Minuten a progressé de 28.1 pour cent à 51.0 millions de francs. Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) est ressorti à 0.1 million de francs (exercice précédent: -6.9 millions de francs). La marge EBITDA s'établissait à 0.2 pour cent (exercice précédent: -17.4 pour cent) au jour de référence. Le résultat opérationnel avant effets de regroupement d'entreprises (EBIT b. PPA) s'est élevé à -0.3 million de francs (exercice précédent: -7.0 millions de francs). Le résultat opérationnel normalisé (EBIT adj.) était en revanche de 1.4 million de francs. La dépréciation du goodwill à hauteur de 1.7 million de francs résultant de la vente des parts minoritaires dans BT au Danemark a notamment été normalisée. Tamedia: stabilité du chiffre d'affaires, amélioration du résultat principalement grâce aux mesures de réduction des coûts Au premier semestre 2021, Tamedia a pratiquement pu maintenir le chiffre d'affaires de 222.4 millions de francs au niveau de l'exercice précédent (-1.1 pour cent). Le chiffre d'affaires publicitaire a progressé de près de 4 millions de francs par rapport à l'exercice précédent, tandis que le chiffre d'affaires de la vente d'abonnements et de la vente individuelle est resté stable. Le chiffre d'affaires opérationnel restant et le chiffre d'affaires papier avec les tiers ont régressé en revanche. Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) s'est amélioré à 9.8 millions de francs (exercice précédent: -4.3 millions de francs). L'amélioration du résultat s'explique principalement par les mesures de réduction des coûts qui ont été prises. Environ un quart de l'objectif d'économies visé de 70 millions de francs a pu être réalisé dès le premier semestre sans tenir compte des mesures de soutien de la Confédération en lien avec le coronavirus. La marge EBITDA était de 4.4 pour cent (exercice précédent: -1.9 pour cent). Le résultat opérationnel avant effets de regroupement d'entreprises (EBIT b. PPA) s'est élevé à 9.4 millions de francs (exercice précédent: -5.4 millions de francs) et le résultat opérationnel normalisé (EBIT (adj.), à 7.5 millions de francs. Le principal facteur de normalisation concerne le soutien extraordinaire de la Confédération pour la distribution à prix réduit des journaux quotidiens et hebdomadaires sur abonnements (1.6 million de francs) ainsi que les contributions extraordinaires de la Confédération au financement des services de base de l'agence de presse nationale (0.3 million de francs). Group & Ventures: le chiffre d'affaires de Ventures a augmenté de 15 pour cent sans les effets d'aliénation Par rapport à l'exercice précédent, le chiffre d'affaires de Group & Ventures a baissé de 13.4 pour cent, à 88.6 millions de francs. Ce recul s'explique par la sortie des plateformes Olmero et Renovero ainsi que par la diminution des coûts facturés au niveau Group. Sans les effets d'aliénation, le chiffre d'affaires du domaine Ventures affiche une croissance organique de 15 pour cent. Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) est ressorti à 6.5 millions de francs (exercice précédent: 10.9 millions de francs). La marge EBITDA était de 7.4 pour cent (exercice précédent: 10.7 pour cent). Le résultat opérationnel normalisé (EBIT adj.) a atteint -9.0 millions de francs (exercice précédent: -4.6 millions de francs). Le résultat négatif est essentiellement dû à des charges au niveau du groupe. Information des médias en allemand aujourd'hui, 31 août 2021 Horaire 14h00 Connexion +41 (0) 58 310 50 00 Veuillez vous connecter quelques minutes avant le début de la conférence Appel des analystes en anglais aujourd'hui, 31 août 2021 Horaire 15h00 Connexion +41 (0) 58 310 50 00 Veuillez vous connecter quelques minutes avant le début de la conférence Contact Ursula Nötzli, responsable Communication d'entreprise & Relations investisseurs

+41 44 248 41 35, ursula.noetzli@tx.group À propos TX Group TX Group forme un réseau de plateformes numériques qui fournit aux utilisatrices et utilisateurs de l'information, des repères, du divertissement et un soutien dans leur vie quotidienne. Quatre sociétés indépendantes sont réunies sous l'égide de TX Group: TX Markets englobe les plateformes numériques, rubriques et places de marché; Goldbach est active dans la commercialisation publicitaire en Suisse, en Allemagne et en Autriche; l'entreprise 20 minutes regroupe les médias pendulaires en Suisse et à l'étranger; Tamedia assure le développement futur des quotidiens et magazines.

