Tamedia augmente le nombre de ses lecteurs payants grâce à une forte croissance du numérique

La Tribune de Genève, le Tages-Anzeiger, le Basler Zeitung et les autres journaux de Tamedia ont considérablement augmenté le nombre de leurs abonnés numériques au cours de l'année écoulée. Ce résultat illustre un besoin en information toujours aussi important, mais également une forte demande pour un journalisme de qualité. Globalement, Tamedia a augmenté de 42% le nombre de ses abonnements numériques, qui est passé à plus de 120'000. Si l'on cumule ce chiffre avec le secteur Print, le groupe de médias compte +2% de lecteurs payants par rapport à l'année dernière.

Zurich, le 17 décembre 2020 - Par rapport à l'année précédente, Tamedia a fait passer à plus de 120'000 le nombre d'abonnés numériques sur l'ensemble de ses titres en Suisse alémanique et en Suisse romande, ce qui signifie une forte progression de +42% (chiffres de novembre 2020). En outre, le nombre de nouvelles inscriptions sur les plateformes d'actualités a notablement augmenté.



Pris isolément, tous les quotidiens de Tamedia ont nettement augmenté le nombre de leurs abonnements numériques. En Suisse romande, 24 heures a progressé de +34% sur ce plan par rapport à l'année précédente, et la Tribune de Genève a même fait un bond de +51%. En outre, le journal genevois de tradition a également réussi à augmenter légèrement, de +7%, le nombre de lecteurs payants en termes globaux (secteurs Digital et Print combinés). Quant au Berner Zeitung (+51%), Der Bund (+36%), le Tages-Anzeiger (+45%), les journaux régionaux zurichois (+32%) et le Basler Zeitung (+107%), ils ont chacun augmenté le nombre de leurs abonnements numériques d'un tiers ou plus. Malgré le recul des abonnements Print, la plupart des titres de Tamedia ont légèrement développé le nombre total de leurs abonnés - soit dans le secteur Print et Digital combinés - au cours de ces douze derniers mois. À cet égard, la progression la plus forte a été celle du Tages-Anzeiger avec +9%.



Marc Isler, Chief Revenue Officer de Tamedia, déclare: «Notre but est d'augmenter chaque année de 35% le nombre d'abonnements numériques. Cela nous permettra de financer notre journalisme de qualité à long terme par la vente d'offres journalistiques numériques, sans négliger pour autant le secteur Print, à savoir les journaux papier. Nous sommes sur la bonne voie, et nous allons continuer l'année prochaine à stimuler notre croissance par des contenus rédactionnels pertinents et de nouvelles offres attrayantes. Ainsi, nous consoliderons notre position de plus important réseau privé de rédactions».