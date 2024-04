TX Group AG est une société basée en Suisse qui opère en tant que société de médias. La société diversifie ses activités en cinq segments principaux : Tamedia, TX Markets, Group & Ventures, Goldbach et 20 Minuten. Tamedia est une division de médias payants qui fournit des journaux quotidiens et hebdomadaires, des magazines et des plateformes d'information. TX Markets se concentre sur les investissements dans le portefeuille de petites annonces et de places de marché au sein du groupe. Group & Ventures est impliqué dans les plateformes numériques, à savoir Doodle et Zattoo, et se concentre sur les investissements dans le domaine de la fintech. Goldbach se concentre sur la publicité et le marketing à la télévision, dans la presse, à la radio et dans d'autres médias. 20 Minuten est un segment de médias gratuits qui couvre les journaux imprimés et numériques. La société dessert des clients en Suisse, en Allemagne et en Autriche.

Secteur Edition