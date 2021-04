Tamedia se dote d'un rédacteur en chef pour le numérique et le développement en Suisse romande

Lausanne, le 13 avril 2021 - Christophe Israël rejoindra Tamedia le 1er mai prochain en qualité de rédacteur en chef numérique et développement pour la Suisse romande. Aux côtés d'Ariane Dayer - rédactrice en chef de la rédaction Tamedia Suisse romande et du Matin Dimanche - il travaillera, de concert avec les rédactions en place et l'équipe produit dirigée par Christoph Zimmer, au développement d'offres éditoriales numériques fortes, en ligne avec l'identité propre aux différents titres romands de Tamedia - 24 heures, Tribune de Genève, Le Matin Dimanche, Femina et Bilan.



Christophe Israël bénéficie d'une grande expertise en journalisme au sens large, des médias numériques en particulier. Journaliste, Chef d'édition web et chroniqueur radio chez Europe 1, il devient en 2013 Délégué aux nouveaux médias de France Inter - Radio France. Dès 2017, Christophe Israël prend la direction des éditions et de la rédaction en tant que délégué adjoint chez Libération.



Ariane Dayer, rédactrice en chef de la rédaction Tamedia et du Matin Dimanche: «Je me réjouis de travailler avec un professionnel aussi passionné par les défis de la branche que Christophe Israël. Son regard neuf permettra de continuer à nous repositionner pour affronter l'avenir.»

Christoph Zimmer, Chief Product Officer: «De plus en plus de lectrices et lecteurs choisissent de s'abonner à 24 heures et à la Tribune de Genève. Afin de répondre à cette demande, nous souhaitons développer encore davantage l'offre numérique, être toujours plus réactifs, éclairer des sujets complexes et proposer un contenu de qualité à nos lectrices et lecteurs. Christophe Israël apporte une grande expérience acquise en tant que journaliste et expert numérique chez Libération et à Radio France, notamment. Je suis ravi que nous puissions désormais compter un tel expert dans nos équipes et je suis impatient de travailler avec lui.»



L'éditeur Pietro Supino, le Conseil d'administration et la Direction de Tamedia félicitent Christophe Israël pour sa nomination en tant que rédacteur en chef pour le numérique et le développement en Suisse romande, et lui souhaitent plein succès dans ses nouvelles fonctions.