Votations: issue incertaine pour la loi sur le CO2

Zurich, 2 juin 2021 - 20 minutes et Tamedia viennent de réaliser la troisième vague de sondage sur leurs portails d'actualités, tous titres confondus, en prélude aux votations fédérales du 13 juin 2021. Les 27 et 28 mai, 17'193 personnes de toute la Suisse ont participé à ce sondage en ligne. La marge d'erreur se situe à 1,2 point de pourcentage.



Initiative sur l'eau potable: net recul du soutien

Les votants en faveur de l'initiative sur l'eau potable ne sont plus que 41% et désormais, 57% rejettent le projet. Ce sont même 7 points de pourcentage en moins que lors de la deuxième vague de sondage des 11 et 12 mai. La polarisation politique demeure forte: les électeurs de gauche et les Vert'libéraux sont clairement en faveur de l'initiative, tandis que les électeurs de l'UDC, du PLR et du Centre sont nettement contre. Le fossé entre ville et campagne s'est également creusé: une majorité de citadins soutient l'initiative, alors que la population des campagnes est clairement contre.



Les arguments les plus importants sont restés inchangés: les défenseurs sont convaincus que plus d'un million de personnes consomment de l'eau potable polluée par les pesticides agricoles. Les opposants sont, quant à eux, d'avis que l'initiative affaiblirait l'agriculture en limitant la production de produits alimentaires.



L'initiative sur les pesticides perd aussi nettement du terrain

Pour la deuxième mesure liée à l'agriculture, le camp des «oui» a également connu une baisse. Les personnes approuvant le projet ne sont plus que 42%, face à 57% contre. Là encore, le conflit ville-campagne et la polarisation gauche-droite sont fortement marqués.



L'argument principal des défenseurs du projet consiste à dire que les pesticides sont dangereux pour la santé parce qu'il existe une relation entre les pesticides et certains types de cancers ou la baisse de fertilité. Les opposants sont d'avis que l'initiative représente un danger pour la sécurité de l'approvisionnement et qu'elle entraînera une augmentation des prix des produits alimentaires, en compliquant la fabrication et les importations.



L'approbation de la loi COVID-19 parvient à rester stable

Le soutien à la loi COVID-19 reste invariablement élevé: à l'heure actuelle, 69% des personnes interrogées approuvent la loi, tandis que 29% la désapprouvent. Une nette différence de dessine entre les sympathisants de l'UDC et les autres partis: seuls les électeurs de l'UDC sont contre la loi, seulement 37% se prononcent pour.



L'argument de loin le plus important pour les défenseurs de la loi est qu'elle est nécessaire afin d'amortir les conséquences économiques de la pandémie. Les opposants estiment, en revanche, que la loi renforce le pouvoir du Conseil fédéral et de l'administration et qu'elle est discriminatoire à l'égard des personnes non vaccinées.



Les résultats concernant la loi sur le CO2 se resserrent

Selon la troisième vague de sondage, l'issue de la votation sur la révision de la loi CO2 est incertaine. Le nombre de «oui» a augmenté de 3 points de pourcentage entre la deuxième et la troisième vague du sondage et s'élève à présent à 53%. Le pourcentage de «non» est resté stable à 46%. Les électeurs de l'UDC sont clairement contre la loi, avec 13% de «oui». Une majorité de sympathisants PLR continue, elle aussi, de rejeter la loi, la proportion de «oui» ayant augmenté de cinq points de pourcentage par rapport à la deuxième vague, pour s'élever à présent à 41%. Les Verts, le PS et les Vert'libéraux sont très nettement en faveur de la loi. Le Centre est divisé en deux camps d'égale importance.



Comme pour les deux initiatives liées à l'agriculture, la différence entre la ville et la campagne concernant le projet CO2 est également très grande: la population citadine est à 65% favorable à la loi, parmi la population rurale l'approbation n'est que de 44%. Chez les jeunes votants, le nombre de «oui» a augmenté de cinq points de pourcentage, ce qui est supérieur à la moyenne, et s'élève à présent à 50%.



Les personnes en faveur du projet soulignent que la loi incite à des comportements favorables au climat, dans la mesure où les milieux qui émettent davantage de CO2 payent davantage. Les opposants estiment que le problème du climat ne peut pas être résolu par les taxes et les impôts, mais par l'innovation.



L'opposition à la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) progresse très légèrement

Les personnes en faveur des MPT continuent de garder un net avantage: 63% des votants y sont favorables, 34% y sont opposés. Par rapport aux sondages précédents, le nombre d'opposants a pu augmenter légèrement. C'est surtout chez les électeurs des Verts et du PS, majoritairement hostiles au projet de loi, que le scepticisme est le plus fort. Le soutien aux MPT est plus marqué chez les hommes, à la campagne et augmente avec l'âge.



Les opposants considèrent que la loi ouvre la porte à l'arbitraire et que des citoyens irréprochables pourraient être soupçonnés injustement. Pour leur part, les défenseurs sont convaincus que la police dispose actuellement de trop peu de possibilités pour agir à titre préventif contre les terroristes potentiels.



Des sondages approfondis

Les sondages 20 minutes/Tamedia en vue des votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas. Ils modélisent les données du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques afin que l'échantillon soit représentatif de la population des votants. Les résultats sont aussitôt analysés afin que les quotidiens et les plateformes de News de Tamedia et de 20 minutes puissent s'y appuyer pour rédiger rapidement des articles rigoureux. De plus amples informations ainsi que le rapport détaillé relatif au sondage peuvent être consultés sur le site tamedia.ch/sondages.



Médias participants

Suisse romande: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève, lematin.ch et Le Matin Dimanche;

Suisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, Basler Zeitung, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher Regionalzeitungen;

Tessin: 20 minuti