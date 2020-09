Yannick Suter devient le nouveau Chief Data Officer de TX Group

Après avoir annoncé la nomination de Jeremy Seitz en tant que CTO de TX Markets, TX Group désigne à présent Yannick Suter comme nouveau Chief Data Officer. Dans cette fonction, il pilotera la gestion des données pour l'ensemble du groupe et sera responsable de la qualité, de la gouvernance et du développement de la Data culture . M. Suter chapeautera toute la chaîne de création de valeur en rapport avec les données et soutiendra la Business Intelligence par le Data Mining, le Data Analytics et la Data Science.

Samuel Hügli, responsable Technology Services & Ventures de TX Group et membre de la Direction générale, déclare: «Je suis ravi que le poste de Chief Data Officer soit attribué à Yannick Suter, qui est un expert chevronné en matière de données et a une parfaite connaissance de notre entreprise. Yannick sera un pilier important pour le développement de notre Data cultureet ainsi, le moteur de notre transformation numérique». Il ajoute: «Nous sommes actuellement à la recherche d'un nouveau Chief Digital Officer qui nous apportera également de nouvelles idées et impulsions pour la mise au point de modèles commerciaux innovants. Ensemble, nous perfectionnerons la stratégie numérique de TX Group et de ses entreprises, tout en accélérant la transformation du groupe.»

Avec ses produits, TX Group atteint chaque mois près de 80% de la population suisse et propose d'excellents services pour un grand nombre de situations: «Des millions d'heures de lecture sur nos portails d'informations, des recherches d'offres d'emploi chez jobs.ch ou Homegate, ou bien encore la possibilité de vivre la fièvre des ventes aux enchères sur Ricardo.ch nous apportent de précieuses informations grâce auxquelles nous pouvons améliorer nos produits, et donc aussi l'expérience des utilisateurs. Si nous détachons les données du carcan des produits individuels et que nous les agrégeons à un niveau supérieur, nous pourrons exploiter ensemble un potentiel considérable. Non seulement cela constituera un avantage concurrentiel acquis par nous-mêmes, mais cela deviendra également une clé essentielle de notre succès à l'avenir. Dans ce contexte, la protection des données et la sphère privée revêtent pour nous une grande importance. C'est la raison pour laquellenous continuons à investir dans les outils et les processus qui s'y rapportent», précise Yannick Suter.

Depuis 2017, M. Suter était responsable de l'analyse des données pour TX Group - au sein d'une équipe de 10 personnes - dans les domaines du Data Engineering et de la Data Science. Cette équipe qui collabore de manière transversale avec toutes les unités de TX Group contribue à la conception et au développement de services basés sur les données. L'utilisation du Machine Learning dans le domaine de la personnalisation des produits ainsi que les systèmes automatisés de classification et de recommandation constituent à cet égard un domaine particulier , tout comme la collecte de données à grande échelle et leur traitement efficace en temps réel. Avant d'entrer au sein de TX Group, Yannick Suter a dirigé pendant 10 ans le développement du back-end et du moteur de recherche de Local.ch.