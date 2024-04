TXCOM est le leader européen du développement et de la commercialisation des systèmes d'impression thermique et de traçabilité. Le groupe propose des systèmes d'impression thermique (destinés à la fabrication de pompes à essence et aux secteurs du transport et de la loterie) et des systèmes de traçabilité (lecteurs de codes à barres sans fils, scanners, terminaux portables et embarqués destinés aux secteurs de l'industrie, de la logistique et du transport ; activité arrêtée au 31 décembre 2022). En outre, TXCOM développe des activités de conception, de fabrication et de commercialisation d'électrovannes cryogéniques et vérins rotatifs, d'antennes antivol (à destination des supermarchés), de matériels de boulangerie et mobiliers en inox. 65,1% du CA est réalisé à l'international.

Secteur Communications et réseautage