TXCOM : Comptes Consolidés 1er semestre 2020

Comptes Consolidés Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 SOMMAIRE BILAN ACTIF ……………………………………………………………………………..3 BILAN PASSIF…………………………………………………………………………….4 COMPTE DE RESULTAT……………………………………………………………...5 CHIFFRES SIGNIFICATIFS EN EURO……………………………………………7 ANNEXE …………………………………………………………………………………….8 2 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 BILAN ACTIF Notes 30/06/2020 31/12/2019 ACTIF IMMOBILISE Ecarts d'acquisition 0 0 Frais d'établissement Frais de recherche et développement 187 778 183 371 Concessions, brevets et droits similaires 33 109 33 677 Droit au bail Fonds de commerce 163 499 164 499 Immobilisations en cours 243 878 268 423 Immobilisations incorporelles 628 264 649 970 Terrains 493 210 493 210 Constructions 1 309 017 1 380 969 Installations techniques 66 105 66 162 Autres immobilisations 62 891 83 086 immobilisations en cours et avances et acomptes 0 0 Immobilisations corporelles 1 931 223 2 023 427 Titres de participation 0 Autres immobilisations financières 23 782 3 507 Immobilisations financières 23 782 3 507 TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 1 2 583 269 2 676 904 ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours 2 3 327 048 2 331 637 Avances et acomptes versés 3 68 546 45 252 Clients et comptes rattachés 3 584 315 871 184 Impôts différés actifs 0 0 Autres créances et comptes de régularisation 3 760 994 684 440 Valeurs mobilières de placement 4 1 025 409 645 Actions propres 4 20 013 20 013 Disponibilités 4 6 735 551 6 250 393 TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 11 497 492 10 612 563 TOTAL DE L'ACTIF 14 080 761 13 289 467 3 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 BILAN PASSIF Notes 30/06/2020 31/12/2019 CAPITAUX PROPRES Capital social 246 372 246 372 Primes d'émission, de fusion, d'apport 2 938 987 2 938 987 Réserve légale 24 637 24 637 Autres réserves 409 609 409 609 Réserves consolidées 191 511 433 105 Report à nouveau 4 164 927 2 941 150 Ecarts de conversion 0 0 Résultat groupe 250 619 982 156 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 5 8 226 661 7 976 017 INTERETS MINORITAIRES Intérêts hors groupe 17 750 Résultat hors groupe -8 136 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 5 8 236 275 7 976 017 Provisions 6 422 022 420 137 Impôts différés passifs 187 159 192 609 PROVISIONS 609 181 612 746 DETTES Dettes financières Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit 1 958 502 2 133 131 Emprunts et dettes financières diverses 1 832 1 833 7 1 960 334 2 134 964 Dettes d'exploitation Avances et acomptes reçus 613 659 320 861 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 757 811 1 453 474 Dettes fiscales et sociales 571 492 577 045 Autres dettes et comptes de régularisation 332 009 214 360 8 3 274 971 2 565 740 TOTAL DES DETTES 5 235 305 4 700 704 TOTAL DU PASSIF 14 080 761 13 289 467 4 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 COMPTE DE RESULTAT NOTES 30/06/2020 30/06/2019 Ventes de marchandises 213 139 44 615 Production vendue 6 125 912 4 301 992 Prestations de services 199 355 53 992 Chiffre d'affaires net 6 538 406 4 400 599 Production stockée 144 291 72 948 Production Immobilisée 53 667 35 750 Subventions d'exploitation 0 1 000 Reprises amort. Et provisions, transfert de charges 100 024 16 728 Autres produits 31 162 13 355 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 6 867 550 4 540 380 Achats -3 589 193 -2 159 262 Charges externes -919 858 -542 488 Impôts, taxes et versements assimilés -142 714 -123 898 Frais de personnel -1 439 432 -860 148 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -189 979 -180 858 Autres charges d'exploitation -45 862 -19 461 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION -6 327 038 -3 886 115 RESULTAT D'EXPLOITATION 540 512 654 265 Produits financiers 60 514 40 637 Charges financières -52 307 -27 124 RESULTAT FINANCIER 10 8 207 13 513 RESULTAT COURANT DES ENTRTEPRISES INTEGREES 548 719 667 778 Produits exceptionnels 36 287 82 153 Charges exceptionnelles -141 405 -101 499 RESULTAT EXCEPTIONNEL 11 -105 118 -19 346 Impôts sur les bénéfices 12 -206 562 -211 608 Impôts différés sur les bénéfices 12 5 444 4 118 RESULTAT DES SOCIETES INTEGREES 242 483 440 942 Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition 1 479 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 242 483 442 421 RESULTAT HORS GROUPE -8 136 RESULTAT NET PART DU GROUPE 250 619 442 421 Résultat non dilué par action (Euros) 0,20 0,36 Résultat dilué par action (Euros) 0,20 0,36 5 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 30-juin-20 30-juin-19 Résultat de l'exercice 250 619 442 421 Amortissements et provisions 191 216 105 021 +/- value de cession 0 0 Impôts différés -5 444 -4 118 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 436 391 543 324 VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -99 160 -740 691 Flux net de trésorerie généré par l'activité 337 231 -197 367 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Décaisst/acquisition immos -99 973 -61 050 Encaisst/ cessions immos 13 890 0 Tréso. nette/ acquisitions et cessions de filiales (var. périmètre) 0 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -86 083 -61 050 OPERATIONS DE FINANCEMENT Augmentation de capital ou apport 0 0 Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options 0 0 Dividendes versés aux actionnaires de la mère 0 369 558 Dividendes versés aux minoritaires 0 0 variation des autres fonds propres 0 -369 558 Encaissements provenant d'emprunts 0 0 Remboursement d'emprunts -174 631 -136 814 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -174 631 -136 814 VARIATION DE TRESORERIE 76 517 -395 231 Incidences des variations de taux de change 21 42 TRESORERIE A L'OUVERTURE 6 660 038 6 771 686 TRESORERIE A LA CLOTURE 6 736 576 6 376 497 6 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 CHIFFRES SIGNIFICATIFS EN EURO 30/06/2020 30/06/2019 EURO EURO Chiffre d'affaires 6 538 406 4 400 599 Résultat d'exploitation 540 512 654 265 Résultat de l'ensemble consolidé 242 483 442 421 Résultat net part du groupe 250 619 442 421 Capital 246 372 246 372 Capitaux propres part du groupe 8 236 275 7 436 190 Dettes financières 1 960 334 2 061 577 Ecart d'acquisition 0 0 Valeur immobilisées nettes 2 583 269 2 467 960 Total du bilan 14 080 761 11 729 607 30/06/20 30/06/19 EBIT (résultat d'exploitation) 540 512 654 265 Annulation dotations et reprises amort. et prov. 181 466 180 858 exploit. EBITDA 721 978 835 123 7 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 ANNEXE Le groupe TXCOM est spécialisé dans la fabrication, la conception et la commercialisation de produits de communication. TXCOM intègre également AXIOHM, spécialiste dans le développement et la fabrication des mécanismes d'impression thermiques, MAINTAG, ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de Tags RFID notamment pour le marché de l'aéronautique, DS DYNATEC proposant des électrovannes et vérins rotatifs et NAFTIS qui a pour activités la conception et la fabrication d'équipement (mécaniques ou informatiques) permettant le chargement des produits destinés aux industries chimiques, pétrolières et agroindustrielles. TXCOM propose, au travers de sa filiale ATTEL INGENIERIE des produits d'audiovisuels d'entreprise, ainsi que de l'affichage dynamique. Elle a complété son activité en intégrant le fonds de commerce de la société DEAL TAG, en date du 28 juillet 2015, spécialisée dans la vente et l'installation de portiques antivol, puis le 15 juin 2019, en intégrant le fonds de commerce de la société AVMA ayant pour activité la distribution, l'installation et la maintenance des machines dans le secteur de la boulangerie. TXCOM a acquis le 15 juin 2019 2 sociétés : NOUVELLE BCR, qui conçoit, développe et fabrique des machines de froid.

NOUVELLE STAF, qui conçoit et fabrique des outils industriels permettant la mécanisation de la fabrication de la pâte pour les artisans boulangers. 1. FAITS MAJEURS, EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE ET CHANGEMENT DE METHODES COMPTABLES 1.1 Faits majeurs de l'exercice 1.1.1 Crédit d'Impôt Recherche Au 30 juin 2020, le groupe TXCOM a constitué un crédit d'impôt recherche global pour un montant de 17 851 €. 8 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 1.1.2 Cession de part NOUVELLE STAF Courant du premier semestre 2020, 10% des parts de la société NOUVELLE STAF ont été cédé par la société TXCOM. 1.1.3 Impact COVID-19 La société TXCOM a été impactée par la crise sanitaire de la covid-19dès la fin du mois de mars 2020. Elle a vu ses prises de commandes en baisse par rapport aux commandes attendues sur le 1er semestre 2020. Cela s'est donc traduit par un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions. Face à cette baisse d'activité, nous avons dû mettre en place de l'activité partielle pendant le confinement en mars 2020 sur Attel Ingénierie et sur l'ensemble du groupe à partir d'avril sachant que le site de Puiseaux est resté en activité durant cette période. L'activité RFID reste fortement affectée par la crise sanitaire du fait de sa dépendance au secteur aéronautique. 1.2 Changement de méthodes comptables Pas de changement de méthodes comptables 2. PRINCIPES DE CONSOLIDATION 2.1 Organigramme TXCOM 100% 100% 100% 90% ATTEL INGENIERIE AXIOHM US NOUVELLEBCR NOUVELLE STAF 100% 100% 100% 90% 2.2 Périmètre de consolidation La société TXCOM dispose directement de la majorité des droits de vote dans chacune des filiales du groupe. Les sociétés du groupe sont consolidées par intégration globale. La méthode d'intégration globale consiste à reprendre intégralement tous les postes du bilan et compte de résultat des sociétés consolidées (après les éventuels retraitements de consolidation et l'élimination des opérations et comptes réciproques). Les sociétés comprises dans le périmètre de consolidation sont les suivantes : 9 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 LIBELLE SIEGE SOCIAL CAPITAL N° SIREN % DE % SOCIAL CONTROLE D'INTERETS Sociétés françaises TXCOM LE PLESSIS ROBINSON 246 372 489 741 546 Mère 100% ATTEL INGENIERIE LE PLESSIS ROBINSON 26 618 494 894 934 100% 100% NOUVELLE BCR ANTONY 230 000 851 942 359 100% 100% NOUVELLE STAF NAVEIL 117 000 851 992 875 90% 90% Sociétés étrangères AXIOHM US LOVALAND (US) 100% 100% 3. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION Les comptes consolidés du Groupe TXCOM sont établis conformément aux règles et principes comptables en vigueur en France. Les dispositions du règlement n°99.02 du Comité de Règlementation Comptable, homologué le 22 juin 1999. Celui-ci a été actualisé par le règlement n°2005-10 du CRC homologué par arrêté du 26 décembre 2006 et le règlement ANC N°2015-07 du 23 novembre 2015. 3.1 Conversion des états financiers des filiales étrangères Les conversions des états financiers des filiales étrangères se sont faites au taux de clôture (30/06/2020) pour les états de clôture. Par ailleurs, il est précisé que le groupe n'a pas opté pour la méthode préférentielle consistant à comptabiliser directement en résultat financier les écarts financiers latents. 3.2 Ecarts d'acquisition Les écarts d'acquisition correspondent à la différence entre le coût d'acquisition des titres des filiales consolidées, d'une part, et la juste valeur des actifs et passifs identifiés à la date de leur acquisition, d'autre part. Après constatation de l'annulation des dettes inter-compagnies nettes, la société AXIOHM US a initialement donné lieu à la constitution d'un écart d'acquisition négatif inscrit au passif du bilan en provision pour acquisitions de titres. Pour rappel, le groupe utilise les dispositions de simplification de première application du règlement ANC n°2015-07 en continuant à amortir tous les écarts d'acquisition inscrits au bilan consolidé du 31 décembre 2015 et dont l'amortissement avait débuté, sur la durée d'utilisation antérieurement déterminée, soit 10 ans. 10 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 3.3 Immobilisations Incorporelles A leur date d'entrée dans le patrimoine, les immobilisations incorporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, à l'exception des intérêts d'emprunt). Les immobilisations incorporelles sont amorties selon le mode linéaire sur les périodes qui correspondent à leur durée d'utilisation prévue. Frais de recherche et développement LIBELLE Montant en € Amortissement Durée et dépréciation d'amortissement * Frais de développement des produits 2 805 442 2 617 664 4 ans Immobilisations en cours 243 878 *: Un amortissement sur 4 ans est pratiqué à partir de la date de démarrage de la commercialisation du produit. Les frais de recherche et développement sont déterminés en fonction du temps consacré par chaque salarié aux différents projets auquel s'ajoutent les frais du bureau d'étude et des factures de sous- traitance. Ils sont activés lorsque la direction estime que le projet a de véritables chances de réussite commerciale. Au 30 juin 2020, la dotation aux amortissements est de 73 804 €. Dotation sur frais de R&D TXCOM : 73 804 €

Dotation sur frais de R&D ATTEL : 0 € - Fonds commercial Jusqu'au 31 décembre 2015, les fonds commerciaux ont été amortis dans les comptes consolidés sur une durée égale à la durée de l'amortissement de l'écart d'acquisition, soit 10 ans. Du fait de la nouvelle règlementation prospective sur les fonds de commerce, la société a opté pour la poursuite d'amortissement des fonds de commerce qui étaient en cours d'amortissement au 31/12/2015. Les autres fonds de commerces, non amortis, font désormais l'objet d'un test de dépréciation annuel. Les fonds commerciaux figurant dans les comptes sociaux sont présentés comme suit, en euros : 11 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 Sociétés Valeur du fonds de Amortissement Valeur nette commerce TXCOM 90 000 90 000 - TXCOM (ATTEL) 30 000 30 000 - TXCOM (AXIOHM) 48 055 48 055 - TXCOM (MAINTAG) 50 000 - 50 000 TXCOM (DS-Dynatec) 10 000 - 10 000 TXCOM (NAFTIS) 60 000 - 60 000 Sous total 288 055 168 055 120 000 ATTEL INGENIERIE (IISI) 30 000 30 000 - ATTEL INGENIERIE 15 000 15 000 - ATTEL INGENIERIE (SATCO) 160 000 160 000 - ATTEL INGENIERIE (AIR) 35 000 35 000 - ATTEL INGENIERIE (DEAL TAG) 10 000 5 500 4 500 ATTEL INGENIERIE (AVMA) 5 000 - 5 000 Sous total 255 000 245 500 9 500 NOUVELLE BCR 23 000 - 23 000 NOUVELLE BCR (SOCODIF) 6 000 - 6 000 Sous total 29 000 - 29 000 NOUVELLE STAF 5 000 - 5 000 Total 577 055 413 555 163 500 3.4 Immobilisations Corporelles Les immobilisations corporelles sont composées du terrain et de la construction issus des retraitements des contrats de crédits-bails ainsi que d'agencements divers, matériels et mobiliers de bureau, enregistrées à leur coût d'acquisition, diminués des amortissements cumulés et d'éventuelles pertes de valeurs supplémentaires. A l'exception des acquisitions faites dans le cadre de reprise d'actifs pour des valeurs forfaitaires globales qui font l'objet d'un amortissement spécifique sur 24 mois, les amortissements sont calculés en mode linéaire selon les durées attendues d'utilisation suivantes : Constructions : 30 ans Agencements industriels divers : 5 à 15 ans Matériel de transport : 3 à 5 ans Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans 3.5 Titres de participations Néant 12 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 3.6 Stocks Les stocks sont évalués suivant la méthode PUMP. La valeur brute des matières premières, des approvisionnements et en-cours de production comprend uniquement le prix d'achat, les frais accessoires et la main d'œuvre directe selon la nomenclature. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque le produit prévisionnel de vente est inférieur au coût de revient comptabilisé, lorsque le produit est devenu obsolète ou connaît une rotation lente. 3.7 Créances Les provisions pour dépréciation des créances douteuses sont enregistrées lorsqu'il devient probable que la créance ne sera pas encaissée et qu'il est possible d'estimer raisonnablement le montant de la perte. Subventions d'investissement

Néant Imposition différée Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable qui tient compte pour le calcul des conditions d'imposition connues à la clôture de l'exercice. L'ensemble des différences temporaires, entre la valeur comptable d'un actif ou d'un passif au bilan consolidé et sa valeur fiscale donne lieu au calcul d'un impôt différé, à l'exception toutefois des écarts d'évaluation portant sur des actifs incorporels généralement non amortis ne pouvant être cédés séparément de l'entreprise acquise. Les impôts différés concernent les décalages temporaires entre le résultat fiscal et le résultat retraité (provisions non déductibles,…) et la provision pour engagements en matière de retraite. L'impôt différé est calculé en tenant compte du taux de l'impôt sur 2020. Un impôt différé actif est constaté dès lors que les perspectives de recouvrement de cet actif sont probables. Il n'a pas été tenu compte dans la valorisation des impôts différés des possibles diminutions des taux à venir. 3.10 Provisions pour risques et charges Le groupe comptabilise une provision lorsqu'il a une obligation vis-à-vis d'un tiers, lorsque la perte ou le passif est probable et peut être raisonnablement évalué. 13 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 3.11 Indemnités de départ à la retraite Sur la base des législations et pratiques nationales, les filiales du groupe peuvent avoir des engagements dans le domaine des plans de retraites et des indemnités de fin de carrière. Les montants payés au titre de ces engagements sont conditionnés par des éléments tels que l'ancienneté, les niveaux de revenus et les contributions aux régimes de retraites obligatoires en fonction de la convention collective applicable à chaque société. La méthode de calcul des engagements de retraite est la suivante : Ne partent à la retraite volontairement que les salariés de plus de 65 ans ;

L'évaluation des personnels concernés en fonction de leur âge actuel, de l'application d'un taux de rotation individualisé et de tables de mortalité. Au 30 juin 2020, le taux d'actualisation pris en compte est de 0,77% , le taux de progression retenu des rémunérations était de 1% et celui de rotation de l'effectif était dégressif de 20% à 1% selon l'âge des salariés. 3.12 Location Financement Le groupe applique la méthode préférentielle prescrite par la règlementation française en inscrivant l'actif de son bilan les biens exploités au travers des contrats de location financement et assimilés. Ces contrats font l'objet d'un retraitement dans les comptes consolidés lorsqu'ils ont pour effet de transférer au Groupe TXCOM la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ces biens. La valeur vénale du bien à la date de la signature du contrat est comptabilisée en immobilisations corporelles et un amortissement est constaté sur la durée de vie du bien. La dette correspondante est inscrite au passif avec enregistrement des intérêts financiers y afférents et le loyer de la redevance de location financement est annulé au compte de résultat. A la différence des contrats de location-financement, les contrats de location simple sont constatés au compte de résultat sous forme de loyers dans le poste « autres achats et charges externes ». 3.13 Eliminations des opérations internes au groupe Les transactions, ainsi que les actifs et passifs réciproques entre les entreprises consolidées par intégration globale sont éliminés, de même que les résultats internes au groupe (dividendes, provisions pour risques et charges constituées en raison de pertes subies par les entreprises consolidées, plus-values ou moins-values dégagées à l'occasion de cessions internes au groupe). L'élimination des résultats internes est répartie entre la part groupe et les intérêts minoritaires dans l'entreprise ayant réalisé les résultats. 3.14 Dates de clôture Toutes les sociétés du périmètre de consolidation ont établi une situation de six mois au 30 juin 2020. 14 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 3.15 Valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement figurent à l'actif à leur valeur d'acquisition, hors frais d'acquisition. Les dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur liquidative. 3.16 Trésorerie Dans le tableau des flux de trésorerie consolidés, la trésorerie est définie comme l'ensemble des liquidités du groupe en comptes courants bancaires, caisses et valeurs mobilières de placement, sous déduction des concours bancaires à court terme. La société détient 5270 actions propres dans le cadre du contrat de liquidité, soit 0.1% du capital pour un montant de 20 K€. 3.17 Résultat par action Le résultat par action correspond au résultat net consolidé - part du groupe - se rapportant au nombre moyen pondéré d'actions de la société mère, en circulation au cours de l'exercice (à l'exception des actions propres). Pour le calcul du résultat net dilué, le résultat net part du groupe de l'exercice et le nombre moyen pondéré d'actions, sont ajustés de l'incidence maximale de la conversion des éléments dilutifs en actions ordinaires. Est donc intégrée au calcul du résultat par action l'incidence de l'émission future éventuelle d'actions y compris celles résultant de la conversion d'instruments donnant un accès différé au capital de la société consolidante. L'incidence à la baisse due à l'existence d'instruments pouvant donner accès au capital est déterminée en retenant l'ensemble des instruments dilutifs émis, quel que soit leur terme et indépendamment de la probabilité de conversion en actions ordinaires, et en excluant les instruments relutifs. 3.18 Résultat exceptionnel Les charges et produits exceptionnels sont constitués d'éléments qui, en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur non-récurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle du groupe. 15 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 4 NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT NOTE 1: Immobilisations et écarts d'acquisition Immobilisations brutes 31/12/2019 Acquisitions Cession 30/06/2020 Dotations Reprises Valeurs brutes 8 576 583 180 056 83 370 8 673 269 Goodwil/Part de marché/marque 86 404 - - 86 404 Frais de recherche et de développement 2 727 230 78 211 - 2 805 441 Logiciels 160 200 5 778 - 165 978 Frais d'établissement - - - - Droit au bail - - - - Fonds de commerce 577 055 - - 577 055 Autres immobilisations incorporelles en cours 268 423 52 701 77 246 243 878 Terrain 493 210 - - 493 210 Constructions 3 549 001 - - 3 549 001 Installations techniques 469 180 5 945 6 124 469 001 Autres immobilisations corporelles 242 373 17 146 - 259 519 Titres de participations - - - - Autres immobilisations financières 3 507 20 275 - 23 782 - - Amortissements 5 899 679 190 321 - 6 090 000 Goodwil/Part de marché/marque 86 404 - - 86 404 Frais de recherche et de développement 2 543 859 73 804 - 2 617 663 Logiciels 126 523 6 346 - 132 869 Frais d'établissement - - - - Droit au bail - - - - Fonds de commerce 412 556 1 000 - 413 556 Autres immobilisations incorporelles - - - - Terrain - - - - Constructions 2 168 032 71 952 - 2 239 984 Installations techniques 380 385 22 511 - 402 896 Autres immobilisations corporelles 181 920 14 708 - 196 628 Titres de participations - - - - Autres immobilisations financières - - - - Valeur nette 2 676 904 - 10 265 83 370 2 583 269 16 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 NOTE 2 : Stocks et en-cours En euros juin-20 déc-19 Matières premières et fournitures 2 879 573 2 030 444 Marchandises 177 356 170 601 En-cours de production de biens 577 457 378 613 Produits finis et intermédiaires 176 592 231 145 Total stocks et en-cours bruts 3 810 978 2 810 804 Provisions sur stock et en-cours 483 930 479 167 Total stock et en-cours nets 3 327 048 2 331 637 NOTE 3 : Créances et comptes de régularisation Valeurs nettes en euros Valeur au Moins d'un Plus d'un an 30/06/2020 an Clients et comptes rattachés 584 315 584 315 Avances et acomptes sur commandes 68 546 68 546 Créances sociales 29 870 29 870 Créances fiscales 196 567 196 567 Créances fiscales IS 49 300 49 300 Comptes courants débiteurs 16 321 16 321 Ecart de conversion actif 8 304 8 304 Factor : fonds de garantie/ fonds de réserve - - Autres 282 792 282 792 Charges constatées d'avance 177 840 177 840 Total 1 413 855 1 413 855 - NOTE 4 : Valeurs mobilières de placement et disponibilités 30/06/20 31/12/19 Valeur mobilière de placement 1 025 409 645 Disponibilités 6 735 551 6 250 393 Solde bancaire créditeur Effets escomptés non échus Total 6 736 576 6 660 038 17 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 NOTE 5.1 : Variation des capitaux propres Part du Intérêts Total groupe groupe Minoritaires Capitaux propres N-2 7 363 284 - 7 363 284 Résultat de l'exercice 982 156 982 156 Dividendes - 369 558 - 369 558 Ecart de conversion sur les CP 135 135 Divers - Capitaux propres N-1 7 976 017 - 7 976 017 Résultat de l'exercice 250 619 - 8 136 242 483 Dividendes - - Ecart de conversion sur les CP 26 26 Divers 17 750 17 750 Capitaux propres 8 226 662 9 614 8 236 276 NOTE 5.2 : Capital social Le capital de la société TXCOM d'un montant de 246 372 € est composé de 1 231 860 actions d'une valeur de 0,20 €. NOTE 6 : Provisions pour risques et charges Provisions (en Euros) Valeur au Dotations Reprises Variation Valeur au 31/12/2019 30/06/2020 périmètre Provision pour engagement de retraite 368 426 21 579 26 287 363 718 Provision pour autres charges - - Provision pour autres risques 51 711 8 304 1 711 58 304 Total 420 137 29 883 27 998 - 422 022 18 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 NOTE 7 : Emprunts et dettes financières A 1 an au Entre 1 et 5 A plus de 5 Total plus ans ans Emprunts obligataire convertible Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 117 918 427 196 545 114 Emprunt sur Crédit-bail 285 184 1 128 204 1 413 388 Total des emprunts et dettes 403 102 1 555 400 - 1 958 502 Concours bancaires - Emprunts et dettes financières diverses 1 832 1 832 ICNE Total 404 934 1 555 400 - 1 960 334 Le contrat de crédit-bail immobilier des locaux du siège social est le seul contrat de crédit-bail retraité au 30 juin 2020. Les intérêts sur ce contrat sont variables et calculés selon Euribor 3 mois + 1,50%. NOTE 8 : Dettes Montant A 1 an au + A + d'un an A + de 5 Brut ans Fournisseurs 1 757 811 1 757 811 Avances et acomptes reçus sur commandes 613 659 613 659 Dettes sociales 456 642 456 642 Dettes fiscales 114 850 114 850 Dettes diverses 216 367 216 367 Produits constatés d'avance 115 642 115 642 Total 3 274 971 3 274 971 - - 19 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 NOTE 9 : Information sectorielle CA en Euros TOTAL France Export TXCOM 5 457 027 1 468 790 3 988 237 ATTEL 283 416 283 416 - NOUVELLE BCR 477 171 365 571 111 600 NOUVELLE STAF 320 792 271 558 49 234 AXIOHM US - - - Total 6 538 406 2 389 335 4 149 071 NOTE 10 : Résultat financier En Euros 30/06/2020 30/06/2019 Produits financiers Revenus des placements 10 013 4 528 Intérêts et produits financiers - 716 Escomptes obtenus - - Reprise de provision sur amortissement financier 1 711 5 758 Autres produits financiers - - Différences positives de change 48 790 29 635 Total 60 514 40 637 Charges financières Intérêts et charges financières 12 437 11 178 Escomptes accordées - - Provision sur risque financier 8 304 839 Autres charges financières 4 798 - Différences négatives de change 26 768 15 107 Total 52 307 27 124 Résultat financier 8 207 13 513 20 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 NOTE 11 : Résultat exceptionnel En Euros 30/06/2020 30/06/2019 Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion (*) 23 287 3 428 Produits de cession des éléments d'actif 13 000 - Autres produits exceptionnels - - Reprise sur amortissement et provisions - 78 725 Total 36 287 82 153 Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (*) 123 655 92 217 Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés 17 750 9 282 Dotation aux provisions - - Autres charges exceptionnelles - - Total 141 405 101 499 Résultat exceptionnel - 105 118 - 19 346 21 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 AUTRES INFORMATIONS Salaires, effectifs et charges de retraite -Rémunération allouée aux organes de direction Le montant des rémunérations allouées au 30 juin 2020, aux organes de direction de la société consolidante à raison de leurs fonctions dans les sociétés du groupe n'est pas indiqué car ceci reviendrait à donner une rémunération individuelle. Les dirigeants ne bénéficient pas d'engagement en matière de pension et retraite

Les dirigeants ne bénéficient pas d'avances et de crédits

Effectif fin de période du groupe TXCOM 37,5 ATTEL 9,0 NOUVELLE BCR 8,1 NOUVELLE STAF 5,6 AXIOHM US 1,0 Effectif ETP moyen au 30/06/2020 61,1 (ETP : Equivalent Temps Plein) 2020 ETP 2019 ETP Employés - ETAM 40 35 Cadres 21 16 Total 61 52 22 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2020 Engagements Hors Bilan Engagements donnés et reçus Contrat de crédit-bail immobilier du siège social : La participation de la société KITIS dans le capital de TXCOM doit être supérieure à 50%

Souscription à l'assurance CARDIF sur la tête de Monsieur Philippe CLAVERY pour un montant de 756. 164 €.

Honoraires du commissaire aux comptes La société TXCOM a pour commissaire aux comptes, le cabinet ACA NEXIA, 31 rue Henri Rochefort, 75017 PARIS, représenté par Monsieur Eric CHAPUS. En application de l'article R123-198 du Code du Commerce, la société est tenue d'indiquer le montant des honoraires du commissaire aux comptes pris en charge sur l'exercice. Les honoraires, comptabilisés dans les charges du 1er semestre 2020, se sont élevés à 23 286 Euros. Parties liées Le groupe TXCOM est principalement détenu par la société KITIS qui assure la direction. La facturation adressée par KITIS à l'ensemble du groupe au 30 juin 2020 est de 92 050 € A la connaissance de la société, il n'existe pas d'autres engagements hors bilan significatifs selon les normes comptables en vigueur ou qui pourraient le devenir dans le futur. 23

