TXCOM : Comptes Sociaux 1er semestre 2020 0 30/10/2020 | 11:34 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Etats Financiers Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020 « Une société dédiée aux Technologies Innovantes de Communication » SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 SOMMAIRE BILAN ……………………………………………………………………………………….....3 COMPTE DE RESULTAT………………………………………………………………...6 ANNEXE ……………………………………….…………………………………………….10 REGLES ET METHODES COMPTABLES ………….…………………………....12 NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT ……………….…16 2 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 BILAN 3 SA TXCOMEtats Financiers au 30/06/2020 Bilan actif Rubriques BRUT Amort. Net au Net au Dépréciation 30/06/2020 31/12/2019 Capital souscrit non appelé Frais d'établissement Frais de développement 2 715 307 2 527 529 187 778 183 371 Concessions, brevets et droits similaires 161 660 129 103 32 557 32 688 Fonds commerciaux 288 055 30 000 258 055 258 055 Autres immobilisations incorporelles en cours R&D 219 430 219 430 268 423 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains 30 480 - 30 480 30 480 Constructions 202 525 74 197 128 328 133 383 Installations techniques, matériel et outillage industriels 452 493 397 232 55 260 66 162 Autres immobilisations corporelles 187 556 153 482 34 074 39 644 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence Autres participations 491 710 99 108 392 602 405 602 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 20 013 - 20 013 20 013 Prêts - - Autres immobilisations financières 23 782 23 782 3 507 Actif immobilisé 4 793 010 3 410 651 1 382 359 1 441 327 Stocks de matières premières, d'approvisionnements 2 066 258 455 642 1 610 616 937 817 Stocks d'en-cours de production de biens 475 061 475 061 272 598 Stocks d'en-cours de production de services - - Stocks produits intermédiaires et finis 108 503 8 647 99 856 125 821 Stock de marchandises - - Avances, acomptes versés sur commandes 68 106 68 106 45 252 Créances clients et comptes rattachés 1 130 269 - 1 130 269 1 177 048 Autres créances 887 931 887 931 724 390 Capital souscrit et appelé, non versé - - Valeurs mobilières de placement 1 025 1 025 409 645 Dont actions propres : - - Disponibilités 6 591 313 6 591 313 5 845 880 Charges constatées d'avance 125 760 125 760 101 603 Actif circulant 11 454 225 464 289 10 989 936 9 640 054 Frais d'émission d'emprunts à étaler Prime de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif 8 304 8 304 1 711 TOTAL 16 255 539 3 874 940 12 380 599 11 083 092 4 SA TXCOMEtats Financiers au 30/06/2020 Bilan passif Rubriques Net au Net au 30/06/2020 31/12/2019 Capital social ou individuel (dont versé : 246 372) 246 372 246 372 Primes d'émission, de fusion, d'apport, … 2 938 987 2 938 987 Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence) Réserve légale 24 637 24 637 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Autres réserves 409 609 409 609 Report à nouveau 4 164 927 2 941 150 RESULTAT DE L'EXERCICE 718 373 1 223 777 Subventions d'investissement Provisions réglementées Capitaux propres 8 502 904 7 784 532 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Autres fonds propres Provisions pour risques 58 304 51 711 Provisions pour charges - - Provisions pour risques et charges 58 304 51 711 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 361 130 386 970 Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : ) 1 833 1 833 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 426 176 291 671 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 748 744 1 332 542 Dettes fiscales et sociales 348 281 289 602 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 20 715 915 Produits constatés d'avance 887 576 923 892 Dettes 3 794 454 3 227 425 Ecarts de conversion passif 24 936 19 425 TOTAL 12 380 599 11 083 092 5 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 COMPTE DE RESULTAT 6 SA TXCOMEtats Financiers au 30/06/2020 Compte de résultat Rubriques France Export 30/06/2020 30/06/2019 Variation Ventes de marchandises 618 864 - 618 864 30 005 588 859 Production vendue de biens 1 406 552 3 898 044 5 304 596 4 273 184 1 031 412 Production vendue de services 62 237 92 249 154 486 16 701 137 784 Chiffre d'affaires net 2 087 654 3 990 292 6 077 946 4 319 890 1 758 056 Production stockée 176 499 77 448 99 051 Production immobilisée 29 219 35 750 - 6 531 Subventions d'exploitation - 1 000 - 1 000 Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges 216 641 20 459 196 181 Autres produits 30 830 22 571 8 259 Produits d'exploitation 6 531 134 4 477 117 2 054 016 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 609 588 16 977 592 610 Variations de stock (marchandises) - - Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 3 736 855 2 297 172 1 439 683 douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) - 674 254 - 166 667 - 507 586 Autres achats et charges externes 893 884 693 508 200 376 Impôts, taxes et versements assimilés 134 649 122 188 12 461 Salaires et traitements 642 170 611 218 30 952 Charges sociales 219 363 210 238 9 125 Dotations aux amortissements sur immobilisations 110 125 105 885 4 240 Dotations aux provisions immobilisations - - - Dotations aux provisions sur actif circulant 1 455 - 1 455 Dotations aux provisions pour risques et charges - - - Transferts de charges - - - Autres charges 37 263 16 310 20 953 Charges d'exploitation 5 711 098 3 906 830 1 804 269 Résultat d'exploitation 820 035 570 288 249 747 Bénéfice attribué ou perte transférée - Perte supportée ou bénéfice transféré - Produits financiers de participation 6 025 5 980 45 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé - Autres intérêts et produits assimilés 10 013 4 528 5 485 Reprises sur provisions et transferts de charges 1 711 5 758 - 4 047 Différences positives de change 48 791 29 635 19 156 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement - 717 - 717 Produits financiers 66 539 46 617 19 922 Dotations financières aux amortissements et provisions 8 304 839 7 465 Intérêts et charges assimilées 2 127 2 127 Différences négatives de change 26 767 15 107 11 660 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 4 798 4 798 Charges financières 41 997 15 946 26 051 Résultat financier 24 542 30 671 - 6 129 Résultat courant avant impôts 844 578 600 959 243 619 7 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 Rubriques 30/06/2020 30/06/2019 Variation Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 430 2 424 7 006 Produits exceptionnels sur opérations en capital 101 496 88 496 13 000 Reprises sur provisions et transferts de charges - 78 725 - 78 725 Produits exceptionnels 110 926 169 644 - 58 718 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17 569 92 132 - 74 563 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 13 000 - 13 000 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions - 9 282 - 9 282 Charges exceptionnelles 30 569 101 414 - 70 845 Résultat exceptionnel 80 357 68 230 12 126 Participation des salariés au résultat de l'entreprise - Impôts sur les bénéfices 206 562 211 608 - 5 046 Total des produits 6 708 599 4 693 379 2 045 124 Total des charges 5 990 226 4 235 798 1 754 429 Bénéfice ou perte 718 373 457 581 260 792 8 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 ANNEXE 9 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 Faits majeurs de l'exercice ayant une incidence comptable Lease-Back Immobilier Par acte notarié en date du 31 mars 2010, la société a procédé à un Lease-back de l'ensemble immobilier de son siège social pour un prix global de 4.000.000 € dont 600.000 € au titre du terrain. Cette opération se place sous le régime de l'article 39 Novedecies du CGI, la société a donc procédé à l'étalement de la plus-value du contrat, soit 15 ans. En conséquence, au titre de la période, la société a donc constitué un résultat exceptionnel de 88 496 €. Le retraitement fiscal de la redevance qui concerne les éléments non amortissables a généré une réintégration extracomptable de 55 251 € Crédit d'impôt recherche Au 30 juin 2020, la société TXCOM a constitué un CIR de 17 851 € Impact COVID-19 La société TXCOM a été impactée par la crise sanitaire de la covid-19dès la fin du mois de mars 2020. Elle a vu ses prises de commandes en baisse par rapport aux commandes attendues sur le 1er semestre 2020. Cela s'est donc traduit par un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions. L'activité RFID reste fortement affectée par la crise sanitaire du fait de sa dépendance au secteur aéronautique. Face à cette baisse d'activité, la société n'a cependant eu recours au chômage partiel que pendant la période du confinement et de manière limitée. Durant cette période, il n'y a pas eu de renégociation de loyers et de remboursements d'emprunts. 10 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 Règles et méthodes comptables Règles générales Les comptes semestriels clos au 30 juin 2020 ont été élaborés et présentés conformément au règlement de l'autorité des normes comptables N°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2015-06 du 23 novembre 2015. Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : Continuité de l'exploitation,

Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

Indépendance des exercices. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : Immobilisations corporelles et incorporelles Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remise, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue : Constructions 30 ans Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans Installations techniques 5 à 15 ans Matériels et outillage industriels 5 à 10 ans Installations générales, agencements et 5 à 15 ans Matériel de transport 3 à 5 ans Matériel de bureau 3 à 5 ans Matériel informatique 3 ans Mobilier 10 ans 11 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. La nouvelle règlementation en matière de fonds de commerce non amortis conduit à réaliser obligatoirement, au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, un test de dépréciation au moins une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur (PCG, art. 214-15). Titres de participation Les titres de participation, sont évalués à leur valeur d'acquisition. Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable à la clôture de l'exercice. Stocks Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transports, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition. Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé. Créances et dettes Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Titres de placements Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat. Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte : pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice

pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice. Aucun test de dépréciation n'a été effectué au 30 juin 2020. Provisions Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision. 12 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 Opérations en devises Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion. Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités règlementaires. Produits et charges exceptionnels Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise. Engagement retraite L'engagement envers les salariés au titre des indemnités de fin de carrière est estimé à 294 177 € au 30 juin 2020. Pour rappel, cet engagement était de 272 598 € au 31 décembre 2019. La méthode de calcul est la suivante : Ne partent à la retraite volontaire que les salariés de plus de 65 ans. L'évaluation des personnels concernés en fonction de leur âge actuel, de l'application d'un taux de rotation individualisé et de table de mortalité. Le taux d'actualisation pris en compte est de 0,77%, le taux de progression retenu des rémunérations est de 1% et celui de rotation de l'effectif est dégressif selon l'âge (de 20% à 1% selon la tranche d'âge) Effectif (ETP : Equivalent Temps Plein) 2020 ETP 2019 ETP Employés - ETAM 24,87 24,43 Cadres 12,58 10,97 Total 37,45 35,4 Consolidation La société TXCOM est tête de groupe et établit des comptes consolidés à ce titre. 13 SA TXCOMEtats Financiers au 30/06/2020 Notes sur le bilan Tableau des immobilisations Au début Augmentations Diminutions En fin d'exercice d'exercice Frais de recherche et de développement 2 637 095 78 212 2 715 307 Fonds commercial 288 055 288 055 Concessions, brevets et droits similaires 155 882 5 778 161 660 Immobilisations incorporelles en cours 268 423 28 253 77 246 219 430 Immobilisations incorporelles 3 349 455 112 243 77 246 3 384 452 Terrains 30 480 30 480 Constructions sur sol propre 50 882 50 882 Constructions sur sol d'autrui - - Constructions installations générales 151 643 151 643 Installations techniques et outillage industriel 446 547 5 945 452 493 Installations générales, agencements et divers 57 753 57 753 Matériel de transport 34 757 34 757 Matériel de bureau, informatique et mobilier 92 105 2 940 95 045 Emballages récupérables et divers - - Avances et acomptes - - Immobilisations corporelles 864 167 8 885 - 873 053 Participations mises en équivalence Autres participations 504 710 13 000 491 710 Autres titres immobilisés 20 013 20 013 Prêts et autres immobilisations financières 3 507 20 275 23 782 Immobilisations financières 528 230 20 275 13 000 535 505 TOTAL 4 741 852 141 403 90 246 4 793 010 Les flux s'analysent comme suit : Immobilisations Immobilisations Immobilisations Total incorporelles corporelles financières Virements de poste à poste 77 246 77 246 Virements de l'actif circulant Acquisitions 34 997 8 885 20 275 64 157 Apports Créations Réévaluations Augmentations de l'exercice 112 243 8 885 20 275 141 403 Virements de poste à poste 77 246 77 246 Virements de l'actif circulant - Cessions 13 000 13 000 Scissions - Mises hors service - Diminutions de l'exercice 77 246 - 13 000 90 246 14 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 Immobilisations incorporelles Frais de recherche et de développement Les frais de recherche et de développement sont déterminés en fonction du temps consacré par chaque salarié aux différents projets auquel s'ajoutent les frais du bureau d'étude et des factures de sous-traitance. Ils sont activés lorsque la direction estime que le projet à de véritables chances de réussite commerciale. La décomposition de ces frais de recherche et de développement est présentée ci-dessous en prenant en compte les projets en cours. Montant Durée Brut Frais R&D 2007 263 978 4 Frais R&D 2008 263 609 4 Frais R&D 2009 116 798 4 Frais R&D 2010 371 189 4 Frais R&D 2011 230 106 4 Frais R&D 2012 240 043 4 Frais R&D 2013 302 395 4 Frais R&D 2014 297 552 4 Frais R&D 2015 130 830 4 Frais R&D 2016 250 173 4 Frais R&D 2017 242 751 4 Frais R&D 2018 51 458 4 Frais R&D 2019 144 636 4 Frais R&D 2020 29 219 4 Frais de recherche et développement 2 934 737 Fonds commercial Achetés Réévalués Reçus en apport Global TXCOM 90 000 90 000 ATTEL 30 000 30 000 AXIOHM 48 055 48 055 MAINTAG 50 000 50 000 DS DYNATEC 10 000 10 000 NAFTIS 60 000 60 000 TOTAL 288 055 288 055 Au 31 décembre 2014, le fonds de commerce lié à ATTEL a été déprécié en intégralité soit 30 000 €. Le 4 juillet 2019, la société TXCOM a fait l'acquisition du fonds de commerce de NAFTIS pour une valeur de 60 000 €. 15 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 Immobilisations financières Les autres immobilisations financières correspondent principalement à la régularisation du transfert des actions et liquidités lié à la résiliation en 2014, du contrat de liquidité qui avait été conclu par la société. Liste des filiales et participations Renseignements détaillés sur chaque titre (valeur au 31 décembre 2019) : Réserves et Quote-part Résultat du Capital du capital Chiffre Filiales et participations report à dernier social détenu en d'Affaires nouveau exercice clos % A - Renseignements détaillés concernant les filiales & participations - Filiales (plus de 50% du capital détenu) ATTEL INGENIERIE 210 283 -1 149 100% -208 540 877 950 AXIOHM LLC US 5 939 100% NOUVELLE BCR 260 000 100% 33 183 767 448 NOUVELLE STAF* 130 000 90% 66 439 572 598 - Participations (10 à 50 % du capital détenu) au cours du semestre, la détention de cette société est passée de 100% à 90%. Renseignements globaux sur toutes les filiales

Les titres de la société ATTEL INGENIERIE ont fait l'objet d'une dépréciation à hauteur de 99 108 € sur 2014. Valeur Valeur Prêts et Filiales et participations brute des nette des avances Cautions et Dividendes titres titres consenties avals encaissés détenus détenus par la Sté B - Renseignements détaillés concernant les filiales & participations - Filiales (plus de 50% du capital détenu) Filiales françaises ATTEL INGENIERIE 114 711 15 602 233 317 NOUVELLE BCR 260 000 260 000 24 460 NOUVELLE STAF 117 000 117 000 21 471 - Participations (10 à 50 % du capital détenu) 16 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 Amortissement des immobilisations Situation et mouvements de l'exercice des amortissements (ou venant en diminution de l'actif) : Montant Augmentations Diminutions Montant fin Rubriques début dotations reprises exercice exercice Frais d'établissement et de développement 2 453 724 73 804 2 527 529 Autres postes d'immobilisations incorporelles 123 194 5 909 129 103 Autres immobilisations incorporelles 2 576 918 79 714 2 656 632 Terrains 0 - Constructions sur sol propre 50 882 50 882 Constructions sur sol d'autrui 0 - Constructions inst. générales, agencements et aménagements 18 260 5 055 23 315 des constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels 380 385 16 847 397 232 Installations générales, agencements et divers 37 693 1 815 39 509 Matériel de transport 29 000 2 492 31 491 Mat de bureau et informatique, mobilier 78 280 4 202 82 482 Emballages récupérables et divers 0 0 - Total des amortissements sur immobilisations corporelles 594 500 30 411 624 912 Total général 3 171 418 110 125 0 3 281 544 Etat des créances Le total des créances à la clôture de l'exercice d'élève à 2 264 164 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit : Libellés Montant brut Échéances à Échéances à moins d'1 an plus d'1 an Créances rattachées à des participations - Autres immobilisations financières (dépôts versés) 23 782 23 782 Autres immobilisations financières (actions propres) 20 013 20 013 Total de l'actif immobilisé 43 795 - 43 795 Avances et acomptes sur commandes 68 106 68 106 Clients douteux ou litigieux 938 980 938 980 Créances clients et comptes rattachés 191 289 191 289 Impôts et taxes 131 537 131 537 CC filiales 530 525 530 525 Autres 225 868 225 868 Capital souscrit - appelé, non versé Charges constatées d'avance 125 760 125 760 Ecart conversion actif 8 304 8 304 TOTAL 2 264 164 2 220 369 43 795 17 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 Produits à recevoir Montants des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants : Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les Montant TTC postes suivants du bilan Clients : factures à établir 191 289 Fournisseurs : avoirs à recevoir 4 999 Intérêts courus à recevoir - TOTAL 196 288 Capitaux propres Composition du capital social Le Capital social d'un montant de 246 372 € est décomposé de 1 231 860 titres d'une valeur nominale de 0,20€. Affectation du résultat Montant Report à nouveau de l'exercice 2 941 150 précédent Résultat de l'exercice précédent 1 223 777 Total des origines 4 164 927 Affectation aux réserves Distributions - Autres répartitions Report à nouveau 4 164 927 Affectation de l'exercice 4 164 927 18 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 Tableau des variations des capitaux propres Solde au Affectations Augmentations Diminutions Solde au 01/01/2020 des résultats 30/06/2020 Capital 246 372 246 372 Primes d'émission 2 938 987 2 938 987 Réserve légale 24 637 24 637 Réserves générales 409 609 409 609 Report à nouveau 2 941 150 1 223 777 4 164 927 Résultat de l'exercice 1 223 777 - 1 223 777 718 373 718 373 Dividendes - - Total Capitaux propres 7 784 532 0 718 373 - 8 502 904 19 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 Provisions Tableau des provisions Provisions pour risques et charges Montant Augmentations Diminutions Montant fin Rubriques début dotations reprises exercice d'exercice Provisions pour litiges 50 000 0 50 000 Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change 1 711 8 304 1 711 8 304 Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges TOTAL 51 711 8 304 1 711 58 304 Provisions pour dépréciation Montant Augmentations Diminutions Montant fin Rubriques début d'exercice dotations reprises exercice Provisions sur immobilisations incorporelles 30 000 30 000 Provisions sur immobilisations corporelles Provisions sur titres mis en équivalence Provisions sur titres de participation 99 108 99 108 Provisions sur autres immobilisations financières Provisions sur stocks et en cours 462 834 1 455 464 289 Provisions sur comptes clients 0 0 Autres provisions pour dépréciation TOTAL 591 942 1 455 0 593 397 Total général 643 653 9 759 1 711 651 701 20 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 Dettes Etat des dettes Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 819 392 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit : A plus d'1 an A plus de 5 Libellés Montant brut A 1 an au plus et 5 ans au ans plus Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès des organismes de crédit 361 130 78 612 282 518 Emprunts et dettes financières divers 1 833 1 833 Fournisseurs et comptes rattachés 1 748 744 1 748 744 Personnel et comptes rattachés 152 614 152 614 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 118 965 118 965 Impôts sur les bénéfices - Taxe sur la valeur ajoutée 28 729 28 729 Obligations cautionnées - Autres impôts, taxes et assimilés 47 973 47 973 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - Groupe et associés - Autres dettes 446 891 446 891 Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie Produits constatés d'avance 887 576 88 496 799 080 Ecart conversion passif 24 936 24 936 TOTAL 3 819 392 2 737 794 1 081 598 - Le montant des divers emprunts et dettes contractées auprès d'associés personnes physiques s'élève à 0 €. 21 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 Charges à payer Rubriques Montant Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 280 Emprunts et dettes financières divers 1 833 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27 081 Dettes fiscales et sociales 223 940 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Avoir à établir 19 800 TOTAL 272 934 Autres informations Eléments concernant les entreprises liées Produits financiers concernant des entreprises liées : 6 025 € Entreprises liées Participations 405 602 Total des immobilisations 405 602 Créances clients et comptes rattachés 763 926 Autres comptes rattachés 530 525 Total créances 1 294 451 Emprunts et dettes financières diverses Dettes fournisseurs et comptes rattachés 102 676 Autre dettes - Total dettes 102 676 TOTAL 1 597 377 La société KITIS a facturé ses honoraires à TXCOM pour un montant global de 74 050 € au 1er semestre 2020. 22 SA TXCOMEtats Financiers au 30/06/2020 Comptes de régularisation Charges constatées d'avance Charges Charges Charges d'exploitation Financières Exceptionnelles Charges d'exploitation 125 760 TOTAL 125 760 Les charges constatées d'avance correspondent pour la moitié du montant au loyer du Lease-back immobilier du 3e trimestre 2020. Produits constatés d'avance Produit Produits Produits d'exploitation Financiers Exceptionnels Produits d'exploitation 52 180 835 396 TOTAL 52 180 - 835 396 Les produits constatés d'avance correspondent principalement à l'étalement de la plus-value sur le Lease-back immobilier. 23 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 Autres informations Engagements financiers Engagements donnés et reçus Montant en € Effets escomptés Avals et cautions 20 000 Engagements en matière de pensions 272 598 Engagement de crédit-bail immobilier 1 412 425 Assurance CARDIF sur la tête de Monsieur CLAVERY 756 164 Contre garantie OSEO à hauteur de 20% sur 4 000 000 € 800 000 Clause de retour à meilleure fortune sur abandons de créances 413 000 Autres engagements donnés et reçus 1 969 164 Total 3 674 187 Au 31 décembre 2019, la clause de retour à meilleure fortune n'a pas trouvé son application au titre des abandons de créances du 8 décembre 2010 (350 000 €) et du 15 décembre 2011 (63 000 €). La société a par ailleurs, obtenu une caution de 20 000 euros par BNP PARIBAS. 24 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 Crédit-Bail Rubrique Terrains Constructions Total Valeur d'origine 600 000 3 400 000 4 000 000 Amortissements : - Cumuls exercices antérieurs 1 657 500 1 657 500 - Dotations de l'exercice 85 000 85 000 TOTAL 1 742 500 1 742 500 Redevances payées : - Cumuls exercices antérieurs 2 966 296 2 966 296 - Exercice 148 711 148 711 TOTAL 3 115 007 3 115 007 Redevances restant à payer : - à un an au plus 285 184 285 184 - à plus d'un an et cinq au plus 1 127 241 1 127 241 - à plus de cinq ans - TOTAL 1 412 425 1 412 425 Valeur résiduelle : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq au plus - à plus de cinq ans 1 1 TOTAL 1 1 Montant pris en charge dans l'exercice 148 711 148 711 Note sur le compte de résultat Les transferts de charges en compte 791 correspondent : 30/06/2020 30/06/2019 Transfert des paies du site du Plessis 24 082 - Refacturation de charges à ATTEL 60 135 17 118 Refacturation de charges à NOUVELLE BCR 122 005 - Refacturation de charges à NOUVELLE STAF 10 418 - TOTAL 216 641 17 118 25 SA TXCOM Etats Financiers au 30/06/2020 Résultat exceptionnel Le résultat exceptionnel se décompose ainsi : Montant Produits sur exercices antérieurs 9 430 Produits sur opération de gestion - Produits sur cession actif 88 496 Produits exceptionnels - Reprises pour risques et charges - PRODUITS EXCEPTIONNELS 97 926 Pénalités et amendes - Charges sur opération de gestion - Charges liées au social 12 196 Charges sur Honoraires 3 040 Charges sur exercices antérieurs 2 333 Charges sur opérations en capital Dotations pour risques et charges - CHARGES EXCEPTIONNELLES 17 569 RESULTAT EXCEPTIONNEL 80 357 Les 88 K€ de produits de cession d'actifs correspondent à l'étalement de la plus-value liée au lease-back immobilier réalisé par le passé. 26 Attachments Original document

Permalink Disclaimer TXCOM SA published this content on 28 October 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 October 2020 10:34:07 UTC

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur TXCOM 11:34 TXCOM : Comptes Sociaux 1er semestre 2020 PU 11:29 TXCOM : Comptes Consolidés 1er semestre 2020 PU 29/10 TXCOM : – COMPTES SOCIAUX et CONSOLIDES S1 2020 BU 01/07 TXCOM : Hausse du chiffre d'affaires de + 25% a perimetre equivalent BU 20/05 TXCOM : Convocation Assemblée générale mixte CO 13/05 TXCOM : Avis de Convocation pour l'Assemblée Générale Mixte TXCOM 2020 PU 04/05 EN DIRECT DES MARCHES : Société Générale, Airbus, bioMérieux, Europcar, DBV T.. 04/05 TXCOM : Hausse du chiffre d'affaires et forte augmentation du resultat d'exploit.. BU 30/04 TXCOM : Rapport CAC 2019 Comptes Sociaux PU 30/04 TXCOM : Rapport CAC 2019 Comptes Consolidés PU Recommandations des analystes sur TXCOM 2019 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Alstom, ArcelorMittal, Renault, Publicis, JCDecaux, S.. 2019 BOURSE DE PARIS : Elles montent, elles montent, les actions 2019 BOURSE DE PARIS : L'optimisme reste de mise, LVMH confirme pour Tiffany