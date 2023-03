TXT e-solutions, 2022 : augmentation à deux chiffres du chiffre d'affaires et hausse du dividende

(Alliance News) - Le conseil d'administration de TXT e-solutions Spa a approuvé jeudi les résultats financiers au 31 décembre 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires de 150,8 millions d'euros, en hausse de 56 % par rapport aux 96,4 millions d'euros enregistrés en 2021.

Le conseil d'administration proposera également à l'assemblée générale des actionnaires un dividende de 0,18 EUR par action, contre 0,04 EUR en 2021.

Le bénéfice net s'est élevé à 12,00 milliards d'EUR, soit une hausse de 8,0 % par rapport aux 7,83 milliards d'EUR de l'année précédente.

L'Ebitda pour 2022 est de 22,3 millions d'euros, en hausse de 53 % par rapport aux 14,5 millions d'euros de 2021.

L'Ebitda, quant à lui, s'élève à 13,9 millions d'euros, en hausse de 45 % par rapport aux 9,6 millions d'euros enregistrés en 2021.

La position financière nette consolidée au 31 décembre 2022 est positive à 38,3 millions d'euros, en baisse de 18,3 millions d'euros par rapport à la PFN ajustée au 31 décembre 2022, en raison du reclassement de la participation de TXT dans Banca del Fucino en actifs immobilisés et de la comptabilisation des dettes résiduelles liées au quota de prix de l'action à transférer aux vendeurs dans le cadre des opérations de fusion-acquisition conclues en novembre et décembre 2022, comme l'explique l'entreprise dans une note.

Le paiement de la quote-part de prix due en actions n'entraînera aucune sortie de trésorerie future, car il sera réglé par le transfert des actions propres de TXT qui sont déjà en possession de la société. Le transfert des actions TXT et l'absorption de la dette correspondante sont attendus d'ici la fin du premier trimestre 2023.

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2022 s'élève à 58,4 millions d'euros, contre 29,6 millions d'euros au 4ème trimestre 2021.

L'Ebitda a été de 8,7 millions d'euros contre 5,8 millions d'euros au T4 2021, tandis que la marge d'Ebitda a été de 15% contre 19,4% au T4 2021.

Le bénéfice net s'est élevé à 6,7 millions d'euros, contre 3,7 millions d'euros au quatrième trimestre 2021.

Quant à l'avenir, face à une année 2022 "au cours de laquelle la performance du Groupe TXT a été meilleure que les tendances du marché, pour 2023, les objectifs comprennent la poursuite de l'expansion sur le marché domestique, en Europe et en Amérique du Nord et le développement de la base de clients large et diversifiée dans les multiples industries couvertes par l'offre numérique du Groupe, ainsi que le développement de nouveaux clients nationaux et internationaux acquis dans le cadre des opérations de fusions-acquisitions conclues en 2022 et prévues pour 2023", lit-on dans la note de l'entreprise.

Dans la division Aerospace & Aviation - qui comprend les offres dans les segments spatial, automobile, industriel et telco - pour 2023, le groupe TXT prévoit une tendance positive en ligne avec celle enregistrée en 2022, avec des contributions positives provenant de tous les segments.

Pour la division fintech, qui comprend l'offre de conseil numérique principalement pour les secteurs public et de la santé, " après une excellente année 2022 qui a enregistré une croissance soutenue, la direction de TXT s'attend à une nouvelle croissance organique du chiffre d'affaires, avec des effets positifs sur les marges de la division grâce à la constitution au cours de l'année 2022 et du premier trimestre 2023 d'un solide carnet de commandes qui, dans le seul secteur public, se targue de nouveaux contrats attribués dans le cadre d'appels d'offres publics d'une valeur pouvant atteindre 150 millions d'euros au cours de la période 2023-2026, avec une valeur annuelle moyenne attendue pour le groupe TXT de plus de 20 millions d'euros ".

En ce qui concerne le plan d'investissement dans l'innovation, TXT a signé le 26 janvier le contrat pour l'investissement en capital dans LAS LAB Srl. L'investissement consiste en une augmentation de capital de LasLab réservée à TXT d'un montant de 300 000 euros contre laquelle TXT détient 33% de LasLab, une start-up innovante née de l'essaimage de la plateforme technologique développée par Loan Agency Services Srl, leader parmi les opérateurs non bancaires actifs dans les services d'appui à la gestion du crédit.

"En 2022, nous avons obtenu d'excellents résultats et avons pu atteindre nos objectifs de croissance durable avec des revenus pro-forma supérieurs à 200 millions d'euros et un Ebitda pro-forma d'environ 30 millions d'euros qui génèrent de la valeur pour nos actionnaires ", a déclaré Enrico Magni, président du groupe TXT.

"Malgré les tensions géopolitiques actuelles et la forte pression inflationniste qui ont conduit à une flambée des taux d'intérêt et à la réduction des perspectives de croissance dans la zone euro et à l'échelle mondiale, le groupe TXT maintiendra des objectifs de croissance très ambitieux, y compris pour 2023, avec des revenus qui devraient dépasser 250 millions d'euros et de bonnes perspectives pour les années à venir. La croissance constante des performances de TXT et son positionnement parmi les principaux acteurs du marché national et international de l'innovation numérique sont un motif de confiance et un stimulant pour continuer à investir dans l'innovation et la croissance accélérée et durable ".

L'action de TXT e-solutions se négocie dans le vert de 3,6% à 19,80 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

