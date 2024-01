TXT e-solutions SpA est une entreprise italienne active sur le marché des technologies de l'information et de la communication (TIC). Elle fournit aux entreprises des solutions basées sur des logiciels et des services. La société structure son activité en deux segments principaux : TXT Perform et TXT Next. Dans le segment TXT Perform, elle conçoit et développe des logiciels et des solutions informatiques pour les secteurs de la mode et du luxe, de la distribution spécialisée, des biens de consommation courante (CPG) et de la fabrication discrète. Par le biais du segment TXT Next, la société propose des services d'intégration de systèmes et des services informatiques à des secteurs tels que l'aérospatiale et la défense, la fabrication de haute technologie et la banque et la finance. Elle opère par le biais de filiales : TXT e-solutions Ltd, Royaume-Uni ; TXT e-solutions GmbH, Allemagne ; TXT e-solutions SL, Espagne ; TXT e-solutions Sarl, France ; Maple Lake Ltd, Canada et Maple Lake Australia Pty Ltd, Australie et PACE Aerospace Engineering and Information Technology GmbH.

Secteur Logiciels