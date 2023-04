TXT e-solutions annonce une augmentation de capital dans Simplex Human Tech Srl

(Alliance News) - TXT e-solutions Spa a annoncé jeudi avoir souscrit à une augmentation de capital de Simplex Human Tech Srl en vertu de laquelle TXT détient une participation minoritaire dans Simplex, représentant 15% du capital social de la start-up Insurtech.

Simplex "est née en tant que start-up suite à l'intuition d'anciens cadres du secteur de la banque et de l'assurance ayant occupé des postes à responsabilité dans de grands groupes nationaux, et vise à apporter l'innovation digitale au secteur de l'assurance avec un focus principal sur les secteurs de l'assurance Protection et Gestion de patrimoine, à travers la mise en place d'une plateforme technologique qui permet l'optimisation et le contrôle total des processus de vente et la réduction drastique des coûts transactionnels qui en découle", explique la société dans une note.

La plateforme technologique de Simplex, qui sera développée, maintenue et développée par le groupe TXT en s'appuyant sur les nombreuses années d'expertise spécialisée et innovante de TXT Novigo, consistera en une plateforme intégrée de bout en bout qui sera mise à la disposition des réseaux de distribution directs et indirects, permettant la commercialisation de produits d'assurance sélectionnés à travers la relation avec des sociétés partenaires et la création d'un modèle commercial et de gestion totalement intégré conforme aux réglementations en vigueur, avec la possibilité d'étendre les marchés de référence nationaux et internationaux.

Pour la mise en œuvre, la maintenance et l'évolution de la plateforme technologique Simplex, TXT Novigo a signé un contrat avec la jeune entreprise pour la fourniture de services et de licences logicielles d'une valeur totale de plus de 2 millions d'euros pour les cinq prochaines années, sans compter les extensions futures.

Dans l'évaluation de l'investissement, outre le rendement de la licence de la plateforme fournie à Simplex et ses évolutions possibles, TXT a noté plusieurs aspects stratégiques, tels que l'entrée sur le marché de l'Insurtech et l'opportunité de jouer un rôle de premier plan dans la digitalisation du secteur de la protection de l'assurance et de la gestion de patrimoine.

TXT e-solutions est stable à 19,16 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.