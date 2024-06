Tyler Technologies, Inc. a annoncé l'ouverture de son nouveau site de production à Kingston Springs, Tennessee, afin de soutenir la croissance de son logiciel Enterprise Corrections, qui comprend des solutions d'administration, de gestion financière, de communication et de réinsertion. La nouvelle usine permet la fabrication, l'assemblage et la production de matériel propriétaire qui soutient le logiciel Enterprise Corrections de Tyler, y compris des kiosques, des tablettes, des solutions de chargement, des appareils mobiles portables et des chariots mobiles de qualité correctionnelle. Enterprise Corrections est un ensemble holistique de matériel, de logiciels et d'applications conçu pour être utilisé par les établissements pénitentiaires pour la gestion des finances et des communications, tout en fournissant aux personnes incarcérées des outils spécialisés pour la messagerie électronique avec les membres de leur famille, les systèmes de dépôt en ligne, les visites vidéo, les systèmes de gestion des comptes en fiducie, et bien d'autres choses encore.

D'une superficie de 21 000 pieds carrés, l'installation est l'une des plus grandes installations de fabrication dans ce quartier en pleine expansion de Nashville. Le bâtiment a été construit avec des éléments respectueux de l'environnement, tels que de l'acier recyclé à 100 %, ce qui a permis de réduire la quantité de déchets de construction tout en offrant des avantages en matière d'isolation. Les bâtiments en métal ont un impact environnemental plus faible que d'autres matériaux couramment utilisés.

En outre, l'installation recycle les anciens kiosques, ce qui réduit l'empreinte environnementale globale de Tyler.