Tyman plc : La tendance devrait reprendre ses droits

Données financières GBP USD EUR CA 2021 616 M 838 M 723 M Résultat net 2021 41,1 M 55,9 M 48,2 M Dette nette 2021 119 M 162 M 140 M PER 2021 17,5x Rendement 2021 2,98% Capitalisation 785 M 1 068 M 920 M VE / CA 2021 1,47x VE / CA 2022 1,37x Nbr Employés 4 300 Flottant 98,3% Prochain événement sur TYMAN PLC 08/03/22 Année 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Cloture 401,50 GBX Objectif de cours Moyen 517,50 GBX Ecart / Objectif Moyen 28,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jo C. Hallas Chief Executive Officer & Director Jason Russel Gary Ashton Chief Financial Officer & Director Nicholas Hartery Non-Executive Chairman Helen Clatworthy Independent Non-Executive Director Pamela Ann Bingham Independent Non-Executive Director