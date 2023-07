Tyman plc est un fournisseur de composants de fenêtrage et de solutions d'accès pour le secteur de la construction. Les segments de la société comprennent l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l'Irlande, et l'international. Le segment nord-américain se compose de deux entreprises : AmesburyTruth et Bilco. AmesburyTruth est un fabricant de composants de quincaillerie, d'extrusions et de joints pour l'industrie des fenêtres et des portes-fenêtres. Bilco est un concepteur et un fabricant de produits d'accès spécialisés pour les applications résidentielles et commerciales. Le segment Royaume-Uni et Irlande se compose de trois entreprises : ERA, Zoo et Access 360. ERA est engagée dans la conception, la fabrication et la fourniture de quincaillerie décorative et de sécurité et d'articles intelligents pour les portes et fenêtres résidentielles. Zoo est un concepteur et un fournisseur de quincaillerie pour portes architecturales, principalement pour des applications commerciales. Le segment International est un fournisseur de quincaillerie et de joints pour l'industrie des portes et fenêtres et comprend trois marques, Giesse, Reguitti et Schlegel.

Secteur Fournitures de construction et installation