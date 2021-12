Tymbal Resources Ltd. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 octobre 2021. 24/12/2021 | 21:47 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Tymbal Resources Ltd. a annoncé ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 octobre 2021. Au troisième trimestre, la société a enregistré une perte nette de 0,096606 million de dollars canadiens, contre 0,094909 million de dollars canadiens un an plus tôt. Pour les neuf mois, la perte nette s'est élevée à 0,295273 million de dollars canadiens, contre 0,291033 million de dollars canadiens un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies s'est élevée à 0,01 CAD, contre 0,01 CAD l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies s'est élevée à 0,01 CAD, contre 0,01 CAD l'année précédente.

© S&P Capital IQ 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur TYMBAL RESOURCES LTD. 24/12 Tymbal Resources Ltd. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf moi.. CI

Données financières CAD USD EUR CA 2021 - - - Résultat net 2021 -0,41 M -0,32 M -0,28 M Dette nette 2021 0,94 M 0,73 M 0,64 M PER 2021 -1,65x Rendement 2021 - Capitalisation 0,34 M 0,26 M 0,23 M VE / CA 2020 - VE / CA 2021 - Nbr Employés - Flottant - Graphique TYMBAL RESOURCES LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Sammy Cheng President, Chief Executive Officer & Director Danielle Alleyn Chief Financial Officer Hayden Ross Director Elvis Glazier Director