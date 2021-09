Typhoon Exploration : Typhon identifie un potentiel aurifère sur le projet agar et révèle des résultats historiques13 septembre 2021 13/09/2021 | 14:12 Envoyer par e-mail :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE TYPHON IDENTIFIE UN POTENTIEL AURIFÈRE SUR LE PROJET AGAR ET RÉVÈLE DES RÉSULTATS HISTORIQUES Piedmont. le 13 septembre 2021 - Exploration Typhon inc. (TSXV : TYP) (« Typhon » ou « la Société ») annonce qu'elle a entrepris une compilation des travaux historiques sur la propriété Duplessis-Agar, située entre 60 et 70 kilomètres au nord-est de la municipalité de Lebel-sur-Quévillon. à l'ouest du lac Pusticamica (région Nord-du-Québec). La propriété est composée de 10 titres représentant 900 hectares, et est facilement accessible par les routes régionales. Duplessis-Agar est connue pour une série d'indices aurifères décapés, nommés Agar no1 Agar n o 7, distribués sur une étendue d'environ 1000 mètres dans l'axe est-ouest, et 500 mètres dans l'axe nord-sud. La minéralisation aurifère peut être associée à un cisaillement régional nord-est reconnu pour son potentiel aurifère (source : sigeom.com). Forage historique La compilation1 en cours des forages historiques indique qu'environ 12 000 mètres répartis en 75 sondages ont été forés au cœur de la propriété entre 1981 et 1990. En s'appuyant sur les données auxquelles elle a accès (cartes et rapports numérisés par le MERN et la base de données Examine), et à ce stade-ci de ses travaux, la Société considère qu'aucun autre forage n'a été effectué plus récemment sur cette propriété. La compilation a montré que 55 intervalles minéralisés de plus de 1 g/t sur 1 mètre de longueur ont été identifiés dans les forages historiques. ce qui correspond à une moyenne de 2,4 g/t sur 3,7 m. Les intersections minéralisées sont situées à une profondeur variant de 20 à 150 mètres. De ce nombre, 10 intervalles montrent un facteur métal (teneur x largeur) de plus de 10, soit l'équivalent de 1 g/t sur 10 mètres. La moyenne obtenue pour ces résultats est de 4,2 g/t sur 5,6 m (voir le tableau ci-dessous). La minéralisation aurifère prend la forme de réseaux de veines de quartz apparaissant près des contacts d'intrusions de diorite silicifiée et pyritisée. Bien que ces résultats doivent être considérés comme étant historiques et préliminaires, ils indiquent néanmoins la présence d'or sur la propriété. 1 La compilation de cette information historique est basée sur les rapports et cartes numérisés par le MERN sur la base de données Examine. Plan d'action La Société élabore actuellement un plan d'évaluation du potentiel aurifère de la propriété Duplessis-Agar dont les étapes seraient les suivantes : Une première visite de terrain a montré que les évidences de certains travaux historiques sont toujours visibles, telles que des tubages de forage ou d'anciens décapages. Typhon va entreprendre une vérification plus poussée de ces données afin de déterminer avec précision l'emplacement des sites des forages passés. En parallèle, certains travaux d'échantillonnage de surface et de décapage pourraient être entrepris. L'interprétation et la modélisation qui s'ensuivront devraient permettre d'établir des priorités de forage. La Société évalue actuellement l'ampleur des travaux de même que l'investissement requis, la suite de quoi elle sera en mesure de communiquer des cibles d'exploration ainsi qu'un calendrier de travail. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Typhon de continuer à accroître son portefeuille de propriétés à haut potentiel, afin d'augmenter la valeur de la Société et, par conséquent, les avoirs de ses actionnaires », explique Ghislain Morin, président et directeur général d'Exploration Typhon. Typhon a acquis 100 % de la propriété Agar-Duplessis, en contrepartie de 125 000 $ comptant et d'une redevance (NSR) de 1 % à Ressources Breakwater. L'information technique contenue dans ce communiqué a été revue par Martin Demers, géo. (ogq no770), consultant pour Exploration Typhon et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Tableau Moyenne pondérée sur les intervalles minéralisés provenant des forages historiques. Les intervalles notés comme partiels incluent une longueur non échantillonnée correspondant à la valeur 0. Forage De À AU Longueur Remarque historique (m) (m) (g/t) (m) (numéro) 83-3 92,76 93,60 1,24 0,84 TD-26 65,40 66,59 1,24 1,19 TD-26 81,68 82,71 1,87 1,04 TD-27 45,43 46,77 1,87 1,34 TD-30 9,15 64,66 0,85 55,52 partiel TD-30 47,26 53,35 6,69 6,10 partiel TD-30 63,90 64,66 3,73 0,76 TD-32 5,03 6,55 0,62 1,52 TD-32 14,60 16,04 2,18 1,43 TD-33 68,60 70,12 1,97 1,52 TD-35 87,38 105,18 1,68 17,80 partiel incl, 87,38 89,39 8,85 2,01 TD-35 103,66 105,18 6,22 1,52 TD-35 117,38 121,95 2,07 4,57 TD-37 35,37 36,40 4,04 1,04 TD-39 16,98 21,34 1,13 4,36 TD-39 76,22 77,74 1,24 1,52 TD-39 132,90 134,15 1,24 1,25 AG-88-01 20,80 23,80 1,10 3,00 AG-88-03 40,50 45,70 3,43 5,20 AG-88-04 90,80 92,30 1,65 1,50 AG-88-06 65,80 74,40 0,68 8,60 partiel AG-88-08 64,30 79,60 0,42 15,30 partiel AG-88-13 71,00 79,60 1,32 8,60 partiel incl, 78,60 79,60 3,65 1,00 AG-88-16 16,20 19,20 0,58 3,00 AG-88-16 45,10 48,20 0,52 3,10 AG-88-17 61,30 63,40 4,26 2,10 AG-88-19 42,70 50,60 0,58 7,90 partiel AG-88-23 83,30 93,00 0,82 9,70 partiel AG-88-24 121,00 130,50 2,84 9,50 AG-88-25 109,60 110,80 0,85 1,20 AG-88-26 23,80 34,50 0,59 10,70 partiel AG-88-26 153,00 154,50 1,55 1,50 AG-89-02 89,89 95,80 2,94 5,91 partiel AG-89-03 186,93 193,55 3,74 6,62 partiel AG-89-05 41,88 43,40 2,27 1,52 AG-89-06 84,03 91,23 0,71 7,20 partiel AG-90-01 57,30 65,35 0,40 8,05 partiel AG-90-01 176,70 177,70 6,18 1,00 AG-89-05 41,88 43,40 2,27 1,52 AG-89-06 84,03 91,23 0,71 7,20 partiel Forage De À AU Longueur Remarque historique (m) (m) (g/t) (m) (numéro) AG-90-01 57,30 65,35 0,40 8,05 partiel AG-90-01 176,70 177,70 6,18 1,00 AG-90-03 37,80 40,61 0,82 2,81 partiel AG-90-03 190,89 192,10 1,40 1,21 AG-90-05 30,75 31,25 5,94 0,50 AG-90-05 68,90 71,60 1,09 2,70 AG-90-06 77,49 79,70 1,16 2,21 AG-90-06 111,34 112,25 1,72 0,91 AG-89-10 159,85 165,84 4,24 5,99 incl, 163,20 164,84 9,19 1,64 AG-90-04 229,50 230,95 1,87 1,45 AG-90-04 246,20 249,20 1,22 3,00 AG-90-09 168,66 173,50 1,09 4,84 AG-90-09 206,60 207,10 2,30 0,50 AG-90-10 204,75 205,25 14,55 0,50 AG-90-11 48,00 49,00 1,15 1,00 AG-90-12 39,82 40,82 1,71 1,00 AG-90-14 43,25 44,25 1,26 1,00 AG-90-17 158,25 158,75 3,67 0,50 AG-90-18 132,60 133,60 1,00 1,00 - 30 - Pour en savoir davantage : Ghislain Morin Serge Roy Président-directeur général Président du conseil d'administration 819 354-9439 819 856-8435 ghislainmorin@explorationtyphon.com sergeroy@explorationtyphon.com Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les règles de la Bourse TSXV) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ni de la véracité du présent communiqué. 