Tyra Biosciences, Inc. est une société d'oncologie de précision. La société se concentre sur le développement de thérapies adaptées pour surmonter la résistance tumorale et améliorer les résultats pour les patients atteints de cancer. La société utilise sa plateforme SNAP exclusive, qui permet d'affiner la conception structurelle par le biais de SNAPshots moléculaires itératifs. La société se concentre sur le développement d'un pipeline d'inhibiteurs sélectifs du récepteur du facteur de croissance des fibroblastes (FGFR), qui est altéré dans environ 7 % de tous les cancers. Son principal produit candidat, TYRA-300, est conçu pour inhiber sélectivement le FGFR3, avec un accent initial sur les patients atteints de cancer de la vessie. En outre, elle a des programmes de développement en cours visant les cancers liés au FGFR2, l'achondroplasie liée au FGFR3, la kinase RET (REarranged during Transfection kinase) et les cancers liés au FGFR4.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale