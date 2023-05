Les banques et l'or entraînent les actions australiennes à la baisse en raison des problèmes liés au plafond de la dette américaine

Les actions australiennes ont baissé lundi, entraînées à la baisse par les indices financiers et aurifères, alors que le sentiment de risque s'est dégradé après que les négociations pour parvenir à un accord sur le plafond de la dette américaine aient approché la onzième heure après avoir été interrompues la semaine dernière.

L'indice S&P/ASX 200 a terminé en baisse de 0,2 % à 7 263,3 points. L'indice de référence avait augmenté de 0,6 % vendredi.

Les négociations visant à relever le plafond de la dette américaine ont été bloquées vendredi, alors que la première économie mondiale s'est rapprochée de la date limite pour éviter un défaut de paiement.

"Nous avons reçu une indication négative de la part des États-Unis concernant les négociations sur le plafond de la dette et cela a en quelque sorte indiqué que notre marché allait être à peu près stable", a déclaré Mathan Somasundaram, directeur général de Deep Data Analytics.

Le président américain Joe Biden et son homologue républicain Kevin McCarthy se rencontreront plus tard dans la journée pour reprendre les négociations, la date limite du 1er juin approchant dans moins de deux semaines pour parvenir à une conclusion.

Les investisseurs craignent qu'un échec du relèvement du plafond de la dette ne déclenche une récession économique aux États-Unis, ce qui pourrait faire grimper les taux d'intérêt en flèche.

En Australie, l'indice des banques a été le plus à la traîne de l'indice de référence, perdant environ 0,6 %, les plus grandes banques du pays affichant une baisse comprise entre 0,7 % et 0,9 %.

L'indice de l'or a suivi le mouvement, perdant 0,5 %, les principales sociétés du secteur, Newcrest Mining et Northern Star Resources, s'échangeant 0,2 % et 1,1 % de moins.

En ce qui concerne les entreprises, la société de terminaux de paiement Tyro Payments a chuté de près de 20 % après que la société de capital-investissement Potential Capital ait mis fin à ses discussions concernant l'achat de l'entreprise.

Du côté positif, les valeurs technologiques nationales ont compensé certaines pertes, augmentant d'environ 1,5%, avec le fournisseur de logiciels de comptabilité Xero Ltd gagnant environ 1,1%.

En outre, les secteurs de l'énergie et de la santé ont progressé respectivement d'environ 1 % et 0,5 %.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a baissé d'environ 0,9 % pour terminer la séance à 11 993 points. (1 $ = 1,4743 dollar australien) (Reportage d'Archishma Iyer à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman)