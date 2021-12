Tyson Foods, Inc. : Début de mouvement

Données financières USD EUR CA 2022 50 066 M - 44 246 M Résultat net 2022 2 656 M - 2 347 M Dette nette 2022 6 911 M - 6 108 M PER 2022 11,7x Rendement 2022 2,20% Capitalisation 30 981 M 30 981 M 27 379 M VE / CA 2022 0,76x VE / CA 2023 0,74x Nbr Employés 137 000 Flottant 64,1% Prochain événement sur TYSON FOODS, INC. 10/02/22 Q1 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Cloture 84,93 $ Objectif de cours Moyen 90,85 $ Ecart / Objectif Moyen 6,97% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Donnie D. King President & Chief Executive Officer Stewart F. Glendinning Chief Financial Officer & Executive Vice President John H. Tyson Chairman Scott J. Spradley Chief Technology & Automation Officer & EVP Claudia R. Coplein Chief Medical Officer