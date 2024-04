Tyson Foods, Inc. est le 1er producteur mondial de viande de boeuf, de poulet et de porc. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit : - produits de viande de boeuf (35,4%) ; - produits de viande de poulet (31,3%) ; - plats congelés et surgelés (18,1%) : charcuteries cuisinées, plats cuisinés, pizzas, tortillas de maïs, sauces, etc. ; - produits de viande de porc (10,6%). Le solde du CA (4,6%) concerne notamment les activités réalisées à l'international. La commercialisation des produits est assurée auprès des détaillants alimentaires, des magasins libres services, des restaurants, des hôtels, des écoles, des établissements de santé, etc.

Secteur Transformation des aliments