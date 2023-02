Tyson Foods : chute de 70% du BPA au 1er trimestre

Tyson Foods publie un BPA ajusté en chute de 70% à 0,85 dollar pour son premier trimestre 2022-23, avec une marge opérationnelle ajustée divisée par trois à 3,4%, pour des ventes de près de 13,3 milliards de dollars, en hausse de 2,5% portée avant tout par des effets prix.



'Nous avons mis en oeuvre notre stratégie en augmentant les volumes, en améliorant les niveaux de dotation, en investissant dans l'automatisation et en constituant des stocks pour répondre à la demande des clients', indique son CEO Donnie King.



'La dynamique du marché et certaines inefficiences opérationnelles ont eu une incidence sur notre rentabilité, mais nous prévoyons d'améliorer notre performance au cours de la seconde moitié de l'exercice', affirme le dirigeant du groupe agroalimentaire.



