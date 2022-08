Tyson Foods : des ventes solides mais un bénéfice décevant au menu

Tyson Foods a annoncé une hausse de 8,1 % de son chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre 2022 à 13,495 milliards de dollars. Le consensus le donnait à 13,31 milliards. Le bénéfice net a grappillé 0,13% à 750 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,94 dollar. Les analystes tablaient sur 1,97 dollar. La marge opérationnelle ajustée s'est établie à 7,4%.



"Nous continuons à être le leader en termes de parts de marché dans plusieurs de nos secteurs d'activité de détail, qui comprennent nos marques emblématiques Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm et Ball Park", se félicite le groupe.



"Nous avons maintenu une croissance à deux chiffres des ventes et des bénéfices depuis le début de l'année, tout en progressant vers notre objectif de réaliser plus d'un milliard de dollars d'économies de productivité récurrentes d'ici la fin de l'exercice 2024", a déclaré Donnie King, président et PDG de Tyson Foods.



Côté perspectives, le groupe table sur un chiffre d'affaires de 52 à 54 milliards de dollars pour l'exercice 2022 mais prévoit une baisse des résultats des activités à l'étranger au cours de l'exercice 2022 en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et d'autres impacts liés au COVID-19.