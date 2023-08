Le fabricant américain de viande et de produits alimentaires transformés Tyson Foods envisage de vendre ses activités dans le secteur de la volaille en Chine, ont déclaré trois personnes au courant de l'affaire. Il s'agit du dernier cas en date d'une multinationale cherchant à se désengager du pays ces dernières années.

La société a engagé Goldman Sachs pour la conseiller sur la vente et a envoyé des informations préliminaires aux acheteurs potentiels, y compris un certain nombre de sociétés de capital-investissement, ont déclaré deux des personnes, ajoutant que le processus de vente n'en était qu'à ses débuts.

Bien qu'il ne soit pas clair dans l'immédiat quelle valeur Tyson Foods cherche à obtenir pour ses activités avicoles en Chine, celles-ci représentent un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,1 milliard de dollars, a déclaré l'une des personnes.

Tyson Foods, dont le siège est à Springdale (Arkansas), et Goldman Sachs se sont refusés à tout commentaire. Les sources, qui n'ont pas précisé pourquoi Tyson prévoyait de vendre l'activité, ont refusé d'être identifiées parce que les informations étaient confidentielles.

Les appels au siège chinois de Tyson Foods à Shanghai sont restés sans réponse.

Tyson a déclaré ce mois-ci qu'elle évaluait toutes ses opérations et qu'elle fermait quatre autres usines de production de poulet aux États-Unis dans le cadre de sa dernière tentative de réduction des coûts, après que son chiffre d'affaires et son bénéfice du troisième trimestre ont été inférieurs aux attentes de Wall Street.

Le marché chinois de la viande est devenu de plus en plus difficile, les marges des exploitations d'élevage ayant été réduites au cours des deux dernières années en raison de la faiblesse de la demande pendant la pandémie de COVID-19 et de l'augmentation des prix des aliments pour animaux due à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, selon les analystes.

Selon les banquiers, une série d'entreprises multinationales ont cédé leurs activités en Chine ou réduit leurs participations au cours des dernières années, car certaines d'entre elles ont eu du mal à récolter les bénéfices escomptés en raison du ralentissement de la croissance économique du pays, de la forte concurrence locale ou des vents contraires géopolitiques.

Les entreprises étrangères ont cédé pour 8,4 milliards de dollars d'actifs chinois, tous secteurs confondus, depuis le début de l'année, après 13,5 milliards de dollars de cessions en 2022, selon les données de Dealogic.

Dans l'industrie alimentaire, le géant américain de l'agriculture Cargill a conclu un accord en mai pour vendre son activité de volaille en Chine à la société de capital-investissement DCP Capital pour un prix non divulgué.

Le fabricant britannique de biens de consommation Reckitt Benckiser Group a vendu en 2021 ses activités chinoises dans le domaine des préparations pour nourrissons et de la nutrition infantile à la société d'investissement Primavera Capital Group pour une valeur d'entreprise de 2,2 milliards de dollars.

La coopérative laitière néerlandaise FrieslandCampina a lancé la vente de sa marque de nutrition infantile Friso en décembre 2021, mais n'a pas encore trouvé d'acheteur. En juillet 2022, elle a vendu une usine de préparations pour nourrissons en Chine à son homologue local, Inner Mongolia Yili Industrial Group.

Le mois dernier, le grand producteur chinois d'aliments pour animaux et de viande New Hope Liuhe a déclaré aux investisseurs qu'il réexaminait ses activités et envisageait de faire appel à des investisseurs stratégiques pour ses activités dans les secteurs de la volaille et de l'alimentation, dans le but de réduire son ratio dette/actifs.

Tyson Foods a ouvert sa première usine en Chine en 2001 et possède aujourd'hui quatre centres de recherche et de développement, plusieurs usines de transformation et des dizaines de fermes d'élevage dans le pays, selon son site web consacré aux activités en Chine.

L'entreprise est présente tout au long de la chaîne industrielle en Chine, de l'élevage et de l'abattage à la transformation et à la distribution, et fournit du poulet, du bœuf, du porc et des produits alimentaires transformés.

En juin, l'entreprise a lancé une nouvelle usine spécialisée dans les aliments transformés tels que le poulet cuit et les plats chinois préparés dans la ville de Nantong, dans l'est de la Chine, et une autre spécialisée dans les aliments surgelés et traités par la chaleur dans la ville de Xiaogan, dans le centre de la Chine, selon le site web.

Tyson Foods a déclaré un chiffre d'affaires total de 39,5 milliards de dollars pour la période de neuf mois se terminant le 1er juillet, dont 1,9 milliard de dollars provenant du segment international et autres activités, qui comprend ses opérations en Chine. (Reportage de Kane Wu à Hong Kong, Abigail Summerville à New York et Roxanne Liu à Pékin ; Reportage complémentaire de Tom Polansek à Chicago ; Rédaction de Jamie Freed)