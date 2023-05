Tyson Foods : légère perte au 2e trimestre

Tyson Foods publie au titre de son deuxième trimestre comptable une perte nette de 0,04 dollar par action, à comparer à un BPA ajusté de 2,29 dollars un an auparavant, avec une marge opérationnelle ajustée passée de 8,9% à 0,5% d'une année sur l'autre.



Le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande a réalisé des ventes quasiment stables à un peu plus de 13,1 milliards de dollars, une croissance de 3,3% de ses volumes ayant été contrebalancée par une diminution de 3,2% des prix moyens.



'Bien que le marché actuel des protéines soit difficile, nous sommes optimistes sur nos perspectives à long terme', déclare son CEO Donnie King, qui prévoit 53 à 54 milliards de dollars de ventes pour l'exercice en cours.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.