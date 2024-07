Tyson Foods : vend son usine de volailles

Tyson Foods a annoncé la vente de son usine de volailles, basée dans l’État américain de Géorgie, à House of Raeford Farms. Cette vente intervient alors que le groupe agroalimentaire vise à diminuer ses dépenses dans un contexte de faible demande. Les termes de l'accord, qui doivent être approuvés par les autorités de régulation américaines, n'ont pas été divulgués. Début mai, la firme indiquait avoir dégagé, au titre de son deuxième trimestre, un bénéfice ajusté par action de 62 cents, contre un déficit de 4 cents par titre un an plus tôt à la même période. Le consensus était de 9 cents.



Sur cette période, ses revenus totalisent 13,07 milliards de dollars, contre 13,13 milliards un an avant et des prévisions de 13,16 milliards de dollars.