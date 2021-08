Zurich (awp) - L'organe de réglementation de la Bourse suisse, SIX Exchange Regulation (SER), sanctionne la société U-Blox d'une amende de 25'000 francs suisses. Il reproche au fabricant zurichois de puces et capteurs électroniques une violation des dispositions relatives aux obligations d'annonce régulière.

U-Blox a remis en retard ses rapports semestriel 2018 et annuel pour l'exercice suivant, précise mardi SER. De plus, la société de Thalwil a omis de signaler la date et la convocation de l'assemblée générale annuelle du 25 avril 2019 ainsi que l'inscription des titres nouvellement créés à partir du capital conditionnel au registre du commerce.

Jugeant le comportement de U-Blox négligent, SER estime la culpabilité globale de l'entreprise des rives du lac de Zurich comme "modérément grave". L'organe de régulation de la Bourse suisse a tenu compte du fait qu'aucune sanction n'avait été infligée à U-blox ces trois dernières années.

