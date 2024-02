U Blox Holding AG est un fournisseur de semi-conducteurs basé en Suisse. La société est engagée dans le développement, la fabrication et la commercialisation des produits et services du système de positionnement global (GPS). Elle propose une gamme de produits de positionnement GPS, notamment des puces de récepteur GPS, des modules de récepteur GPS, des cartes de récepteur GPS, des antennes GPS intelligentes et des antennes GPS, qui sont utilisés pour la navigation, la localisation automatique de véhicules, la sécurité, le contrôle du trafic, les services de localisation, le chronométrage et l'arpentage. La société opère dans deux secteurs : Les produits GPS/sans fil, qui s'occupe du développement et de la vente de récepteurs GPS embarqués et de modules sans fil ; et les services sans fil, qui s'occupe de la fourniture de services technologiques de communication sans fil en termes de conceptions de référence, de logiciels, de systèmes de communication embarqués et de systèmes de communication entre véhicules (V2V), entre autres. En août 2013, la société a ouvert un centre de conception de radiofréquences (RF) LTE à Cork, en Irlande.