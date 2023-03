U-Blox a fortement accru sa rentabilité en 2022

Zurich (awp) - U-Blox a vigoureusement accru sa rentabilité l'an dernier. Affichant des ventes record et ayant quasiment quadruplé son résultat opérationnel ajusté, le fabricant zurichois de puces de communication et de géolocalisation a vu son bénéfice net s'envoler à 101,7 millions de francs suisses, après avoir retrouvé les chiffres noirs en 2021 à hauteur de 15,4 millions. Le dividende est réhaussé à 2 francs suisses.

En termes ajustés, le bénéfice net s'est inscrit à 109,04 millions de francs suisses, pas loin de cinq fois plus que les 22,89 millions engrangés un an auparavant, ressort-il des chiffres détaillés de l'exercice 2022 dévoilés vendredi par l'entreprise de Thalwil. Corrigé des rémunérations en actions, de l'impact de la prévoyance, des charges non récurrentes et des amortissements liés aux acquisitions, le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) a lui quasiment quadruplé (+274%), passant de 35 à 131 millions. La marge correspondante a elle bondi de 8,5% à 21%.

Calculé selon la norme comptable de référence IFRS, l'Ebit a atteint 121,78 millions de francs suisses. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a grimpé à 170 millions de francs suisses, un montant représentant plus du double (+136%) au regard des 72 millions affichés douze mois auparavant. La marge afférente s'est-elle fixée à 27,2%, contre 17,4%.

Comme déjà annoncé en début d'année, le chiffre d'affaires a crû de plus de moitié (51%) passant de 414 millions à 624 millions de francs suisses. A taux de change constants, les revenus ont progressé un peu moins fortement, soit de 47%.

Attentes largement dépassées

Quant au flux de liquidités net disponible, il a progressé de 18% à 66 millions de francs suisses, celui issu des opérations s'étoffant lui de 20% à 117 millions de francs suisses. A la faveur de la solide performance, le conseil d'administration de U-Blox proposera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire le versement d'un dividende réhaussé de plus de moitié (+54%) à 2 francs suisses par action, contre 1,30 franc par titre versé l'an passé.

La performance de U-Blox a largement dépassé les attentes des analystes sondés par AWP, à l'exception toutefois du dividende. Les experts avaient en moyenne anticipé un Ebit ajusté de 113,9 millions de francs suisses, un Ebit IFRS de 105,3 millions, un bénéfice net de 83,9 millions et un versement aux actionnaires de 3,15 francs suisses par titre.

Sur l'année sous revue, U-blox a enregistré une croissance soutenue dans toutes les régions et domaines d'application. La palme en la matière est revenue à la zone Asie-Pacifique (+60,4%), devant les Amériques (+48,5%) et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA: +41,0%).

Evoquant l'exercice en cours, U-Blox anticipe une croissance nettement moins vigoureuse de ses revenus, soit entre 6 et 16% ou une augmentation de 37 à 100 millions de francs suisses. La marge Ebitda ajustée devrait quant à elle pointer entre 21 et 24%, celle relative à l'Ebit entre 14 et 18%.

