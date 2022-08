U-Blox décoiffe les attentes au premier semestre et relève ses ambitions

Zurich (awp) - Le groupe U-Blox a enregistré un premier semestre faste, nettement supérieur aux attentes du marché et marqué par un net redressement de la rentabilité. Le fabricant zurichois de semi-conducteurs et de modules sans fil a revu ses prévisions 2022 à la hausse.

De janvier à juin, U-Blox a vu son chiffre d'affaires bondir de 52,7% à 294,1 millions de francs suisses, en dépit d'un "traitement des commandes entravé par les problèmes de livraison", a indiqué le directeur général (CEO) Thomas Seiler, cité vendredi dans le communiqué.

Le résultat opérationnel (Ebit) a été multiplié par plus de cinq à 53,9 millions - pour une marge afférente de 19,5%, après 3% un an plus tôt - et le bénéfice net par plus de sept à 45,8 millions.

L'entreprise dépasse amplement les prévisions les plus optimistes des analystes sondés par l'agence AWP.

Pour 2022, la direction de U-Blox anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 46% et 54%, contre une fourchette de 27-39% jusqu'ici, ainsi qu'une marge Ebit comprise entre 16-19%, (10-14% précédemment).

