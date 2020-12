U-Blox: le régulateur britannique prolonge le délai de l'offre pour Telit

Données financières CHF USD EUR CA 2020 358 M 405 M 331 M Résultat net 2020 -54,2 M -61,3 M -50,0 M Tréso. nette 2020 2,57 M 2,91 M 2,37 M PER 2020 -7,68x Rendement 2020 0,08% Capitalisation 410 M 463 M 378 M VE / CA 2020 1,14x VE / CA 2021 1,01x Nbr Employés 1 080 Flottant 91,8% Graphique U-BLOX HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique U-BLOX HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 62,75 CHF Dernier Cours de Cloture 59,05 CHF Ecart / Objectif Haut 18,5% Ecart / Objectif Moyen 6,27% Ecart / Objectif Bas -6,86% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Thomas William Seiler Chief Executive Officer & Director André Müller Chairman Roland Jud Chief Financial Officer Jean-Pierre Wyss Director, Head-Production & Logistics Gina Aline Domanig Vice Chairman-Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) U-BLOX HOLDING AG -39.62% 463 THE BOEING COMPANY -30.66% 127 510 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION -20.03% 106 446 LOCKHEED MARTIN CORPORATION -8.94% 99 203 AIRBUS SE -30.73% 86 540 SAFRAN -15.18% 61 190