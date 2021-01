Zurich (awp) - Le fabricant zurichois de puces et modules de communication U-Blox a fait savoir lundi dans un communiqué qu'il ne compte pas réaliser une offre d'achat sur la société Telit. Le groupe se réfère à trois déclarations, celles des 20 novembre et 18 décembre de l'année dernière et surtout à celle du 7 janvier de cette année, annonçant la fin des discussions concernant un éventuel rapprochement entre les parties.

md/rp