U-Blox retrouve les chiffres noirs

Zurich (awp) - U-Blox a vu ses résultats largement progresser au premier semestre, lui permettant de renouer avec les chiffres noirs. Le fabricant de puces et capteurs électroniques a bénéficié d'une solide demande, mais évoque des difficultés d'approvisionnement en composants.

Le chiffre d'affaires a progressé de près de 11% à 192,7 millions de francs suisses, selon un communiqué publié vendredi. A taux de change constant, la hausse s'élève à 16,5%. Le résultat d'exploitation (Ebit) a atteint 5,6 millions, après un résultat négatif de 65,8 millions un an plus tôt. Le bénéfice net a atteint 2,3 millions, contre une perte de 60 millions un an plus tôt.

Ces chiffres sont toutefois nettement inférieurs au consensus AWP.

La direction s'attend à la poursuite de la demande pour le reste de l'année ainsi qu'à des coûts liés à l'intégration de Sapcorda.

