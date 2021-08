U-Blox retrouve les chiffres noirs, mais déçoit

Zurich (awp) - U-Blox a vu ses résultats largement progresser au premier semestre, lui permettant de renouer avec les chiffres noirs. Le fabricant de puces et capteurs électroniques, qui souffre de difficultés d'approvisionnement en composants, a cependant raté le coche des attentes de la communauté financière.

Le chiffre d'affaires a progressé de près de 11% à 192,7 millions de francs suisses, selon un communiqué publié vendredi, reflétant une demande en hausse, en particulier des marchés finaux de ses unités dédiées à l'automobile et aux biens de consommation. En revanche, l'affaiblissement du taux de change entre le dollar et le franc a pesé. A taux de change constant, la hausse s'élève à 16,5%.

U-Blox, comme d'autres entreprises du secteur, souligne qu'au vu de la demande très forte de composants sur le marché, les délais de livraison s'allongent et que les volumes sont limités par des difficultés d'approvisionnement.

Par régions, les ventes ont progressé en Asie-Pacifique, notamment grâce au Japon et à la Corée, ainsi qu'outre-Atlantique et en Europe, soutenues par la reprise dans l'automobile et la demande dans les infrastructures et les biens de consommation. En revanche, celle des produits destinés à l'industrie a stagné sur le Vieux continent.

Le résultat d'exploitation (Ebit) a atteint 5,6 millions, après un résultat négatif de 65,8 millions un an plus tôt. Le bénéfice net a atteint 2,3 millions, contre une perte de 60 millions un an plus tôt. Ces chiffres sont toutefois nettement inférieurs au consensus AWP.

Demande à long terme

La direction se dit optimiste pour la seconde partie d'année et au-delà. Elle reconnaît que les défis logistiques vont perdurer mais assure qu'à plus long terme, l'entreprise de Thalwil sera soutenue par l'internet des objets (IoT) et les besoins en biens connectés. U-Blox s'attend à la poursuite de la demande ainsi qu'à des coûts liés à l'intégration de Sapcorda.

Elle a revu à la baisse certains objectifs annuels, tablant sur une marge Ebitda entre 16 et 20% au lieu de 16-22% en juin dernier et une marge Ebit de 6-9% contre 9-12%. La croissance des revenus visée est en revanche relevée à 15-19% au lieu de 11-19% précédemment.

La Banque cantonale de Zurich retient qu'après l'effondrement au 1er semestre 2020, la reprise a touché tous les marchés et toutes les régions. Et si le carnet de commandes est sept fois plus gros qu'il y a un an, cela ne s'est pas encore traduit en recettes comme souhaité.

Rolf Renders de Baader Helvea se dit agréablement surpris par l'évolution des flux de trésorerie disponible, à 27,7 millions contre -21,9 millions un an plus tôt. Mais pour "capturer un potentiel significatif de ventes, U-Blox doit trouver une solution aux goulets d'étranglement dans sa chaîne d'approvisionnement". Cela prendra du temps, peut-être d'ici fin 2022, ce qui incite l'analyste à rester prudent quant à cet investissement.

A 10h15, le titre perdait 11,3% à 64,90 francs suisses, bon dernier du SPI qui se délestait de 0,4%.

