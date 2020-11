U-Blox: toujours pas d'objectifs annuels, en raison de la reprise de Telit

Zurich (awp) - Le groupe U-Blox, qui tient ce mercredi sa journée des investisseurs, renonce toujours à formuler des objectifs annuels. Dans un communiqué, le fabricant zurichois de puces de géolocalisation invoque, en plus des incertitudes provoquées par la crise sanitaire, les restrictions réglementaires liées à son offre de reprise sur son concurrent britannique Telit.

Après le plongeon qui a plombé la marche des affaires aux deuxième et troisième trimestres après l'éclatement de la pandémie de Covid-19, l'entreprise signale une reprise dans tous les segments, en particulier dans l'industrie automobile et dans les marchés asiatiques.

Au vu des incertitudes liées à la seconde vague pandémique, qui devraient déborder sur l'exercice 2021, U-Blox entend concentrer ses efforts sur la préservation d'une "position financière solide" et sur les mesures d'économies et d'efficience, qui devraient permettre d'alléger ses charges de 15 millions de francs suisses par année. L'entreprise va également passer en revue ses dépenses en matière de recherche et développement (R&D) afin de déterminer les projets prioritaires.

