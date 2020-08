U-Blox voit se résultats semestriels reculer, annule ses objectifs

Zurich (awp) - U-Blox a vu ses résultats reculer tous azimuts au premier semestre. Le fabricant de composants électroniques a initié un programme de réduction des coûts, mais face aux incertitudes la direction a annulé ses objectifs pour l'ensemble de l'année et à moyen terme.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise basée à Thalwil a baissé de 8,7% sur un an à 174,0 millions de francs suisses entre janvier et fin juin, selon un communiqué publié jeudi. Hors effet de changes, le repli se limite à 5,6%.

La société a comptabilisé un ajustement de valeur de 74,1 millions de francs suisses en première partie d'année, afin de tenir compte des conditions difficiles dans l'industrie automobile, des changements dans les objectifs de l'entreprise et de la réorientation de divers programmes de développement.

Le résultat d'exploitation (Ebit) a ainsi plongé en zone déficitaire à -65,8 millions de francs suisses, après un bénéfice opérationnel de 14,9 millions un an plus tôt. Le résultat net a quant à lui plongé à -60,0 millions, contre un profit net de 9,7 millions au premier semestre 2019.

Apuré de l'ajustement de valeur, l'Ebit serait ressorti en positif à 13,2 millions de francs suisses et le résultat net à +4,7 millions.

Les recettes sont ressorties légèrement au-dessus du consensus AWP, tandis que le bénéfice net et l'Ebit sont ressortis nettement en dessous.

La direction a initié des mesures de réduction des coûts qui devraient générer des économies annuelles de 15 millions de francs suisses. Un programme de développement a notamment été arrêté.

Face aux incertitudes provoquées par la pandémie de coronavirus, U-blox a annulé ses objectifs pour cette année et à moyen terme.

Jusqu'à présent, la société visait un chiffre d'affaires annuel de 380 à 440 millions de francs suisses en 2020. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) devait se situer entre 40 et 80 millions et l'Ebit entre 0 et 30 millions.

al/rp