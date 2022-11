U-blox: Elke Eckstein et Karin Sonnenmoser élues au conseil d'administration

Zurich (awp) - Réunis lundi en assemblée générale extraordinaire, les actionnaires d'U-blox ont élu Elke Eckstein et Karin Sonnenmoser au conseil d'administration. Elles remplace les deux places laissées vacantes au début de cette année par deux administrateurs.

Selon de précédentes informations, Mme Eckstein jouit de plus de 35 ans d'expérience dans le segment des semi-conducteurs, de l'électronique et de la photonique. Depuis 2019 elle est présidente et CEO du groupe zurichois Enics. Mme Sonnenmoser a elle un gros savoir-faire dans le domaine de la finance. Elle siège au conseil d'administration de l'allemand Leoni et a aussi été administratrice de Swiss Steel.

