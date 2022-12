U-blox a une taille suffisante pour le cavalier seul (CEO)

Zurich (awp) - Le directeur général (CEO) d'U-blox Thomas Seiler, qui cédera son poste à la fin de cette année, estime que l'entreprise n'est pas trop petite pour continuer d'avoir du succès. Elle est assez grande, a-t-il déclaré dans une interview publiée mercredi par Finanz und Wirtschaft. "Nous produisons 100 millions de produits par année. Nous avons trouvé notre territoire et nous l'occupons, a-t-il ajouté.

Le futur ex-patron ne regrette pas les grosses fusions manquées. Il est même très content après coup que cela n'ait pas marché. On ne devrait faire que ce qui offre des perspectives de succès, selon lui.

M. Seiler estime par ailleurs que l'entreprise aurait pu croître plus rapidement et qu'elle aurait dû investir plus au détriment des dividendes, mais c'est une pesée d'intérêt difficile.

M. Seiler quitte son poste de CEO à fin décembre et sera remplacé par Stephan Zizala.

