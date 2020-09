U-blox solde son litige autour de brevets avec Sisvel

Zurich (awp) - Le producteur de puces de communication et de géolocalisation U-blox indique être parvenu à un accord sur des questions de propriétés intellectuelles qui l'opposaient au prestataire de services de gestion de brevet d'origine transalpine Sisvel. L'accord couvre la vente par la firme de Thalwil de ses produits 2G, 3G et 4G sur une période donnée non spécifiée.

Le litige entre les deux sociétés est désormais résolu, assure un communiqué diffusé jeudi.

