U. H. Zaveri Limited est une entreprise de joaillerie basée en Inde. La société est principalement engagée dans le commerce de métaux précieux et l'industrie de la bijouterie. La société opère à travers deux divisions : le commerce de gros de bijoux et le commerce de détail de bijoux. Les bijoux vendus par la société sont soit conçus en interne, soit par des designers de bijoux tridimensionnels (3D), soit par des designers tiers, soit achetés directement auprès de fabricants de bijoux prêts à la vente. Le portefeuille de produits de la société comprend des bijoux en or et en argent, avec ou sans pierres précieuses et semi-précieuses, ainsi qu'une gamme de boucles d'oreilles, de tours de cou, de bracelets, de bracelets de cheville, de bracelets, de pendentifs, de bagues, de clous de nez et de chaînes. Elle vend ses bijoux depuis sa salle d'exposition située à Nikol Road, Ahmedabad.

Secteur Habillement et accessoires