U-Haul Holding Company est un opérateur de services de déménagement et d'entreposage à domicile par l'intermédiaire de sa filiale U-Haul International, Inc. (U-Haul). L'objectif principal de la société est de fournir à ses clients une sélection d'équipements de location de matériel de déménagement, des installations de location de self-stockage pratiques et des unités de déménagement et de stockage portables, ainsi que des produits et services liés au déménagement et au self-stockage. Les segments de la société comprennent le déménagement et l'entreposage, l'assurance dommages et l'assurance vie. Le secteur du déménagement et de l'entreposage comprend la location de camions, de remorques, d'unités de déménagement et d'entreposage portables, d'articles de location spécialisés et d'espaces d'entreposage libre-service pour les déménageurs, ainsi que la vente de fournitures de déménagement, d'accessoires de remorquage et de propane. Le secteur de l'assurance dommages assure l'expertise des sinistres et la gestion des réclamations pour U-Haul par l'intermédiaire de bureaux régionaux aux États-Unis et au Canada. L'assurance-vie propose des produits d'assurance-vie et d'assurance-maladie destinés principalement au marché des personnes âgées.

Secteur Frêt au sol et logistique