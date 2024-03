U-Haul® ? a annoncé l'achat de deux anciens entrepôts Freedom Self Storage dans le comté de Pueblo. Elles se trouvent au 469 E. Spaulding Ave.

à Pueblo West et 827 Village Circle à Pueblo. Ces propriétés, devenues respectivement U-Haul Moving & Storage of Pueblo West et U-Haul Moving & Storage of University Park, ont été acquises le 14 février.

Ces acquisitions permettront à U-Haul, leader dans le secteur du déménagement et du self-stockage, de mieux répondre aux besoins de sa clientèle croissante dans le Colorado. U-Haul of Pueblo West propose 269 unités de self-stockage et 53 espaces de stockage pour véhicules de loisirs, bateaux et véhicules à louer. U-Haul of University Park propose 215 unités de self-stockage et 28 espaces de stockage de véhicules.

Les sites permettent également aux clients d'accéder à des camions et remorques de déménagement, à des cartons, à des fournitures de déménagement et bien plus encore. Les clients du service de stockage peuvent bénéficier d'un accès à des heures prolongées. Des plans prévoient l'ajout d'entrepôts U-Box® ?

sur les deux sites. Ces bâtiments serviront à stocker des centaines de conteneurs de déménagement portables. U-Haul of Pueblo West proposera également des locations de camions et de remorques, des cartons et des fournitures de déménagement, du matériel de remorquage et bien plus encore.

Des options de self-stockage à température contrôlée seront également ajoutées à l'installation.