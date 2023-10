U Power Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la vente en gros de véhicules à moteur. Les activités de la société comprennent l'approvisionnement en véhicules, les voitures électriques à moteur UOTTA et les stations d'échange de batteries UOTTA. La société est également engagée dans la recherche et le développement, ainsi que dans la promotion et la vente de voitures électriques alimentées par UOTTA.

Secteur Fabricants de voitures et camions