Un astronaute américain et deux cosmonautes russes rentrent ensemble sur Terre

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 30 mars (Reuters) - Un astronaute américain et deux cosmonautes russes ont atterri mercredi dans le centre du Kazakhstan après avoir quitté la Station spatiale internationale (ISS) à bord de la même capsule, malgré l'antagonisme entre Moscou et Washington au sujet de l'Ukraine. La capsule transportait Mark Vande Hei, astronaute de la NASA, qui a passé 355 jours consécutifs en orbite, un record pour un Américain, et les Russes Anton Chkaplerov et Piotr Doubrov. Ce dernier était parti pour l'ISS en même temps que Mark Vande Hei en avril dernier et Anton Chkaplerov les avait rejoint en octobre. (Reportage Reuters; version française Valentine Baldassari, édité par Marc Angrand)

